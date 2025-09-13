  2. আন্তর্জাতিক

নিউজিল্যান্ডে ফিলিস্তিনপন্থি মিছিলে হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৪৯ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নিউজিল্যান্ডে ফিলিস্তিনপন্থি সমাবেশ। ছবি: এএফপি (ফাইল)

নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে বড় শহর অকল্যান্ডে শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে ফিলিস্তিনের পক্ষে এক বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আয়োজকরা জানিয়েছে, গাজা যুদ্ধ শুরুর পর এটি ছিল দেশটিতে সবচেয়ে বড় ফিলিস্তিনপন্থি প্রতিবাদ সমাবেশ।

ফিলিস্তিন সংহতি সংগঠন ‘আওতেরোয়া ফর প্যালেস্টাইন’ জানিয়েছে, মার্চ ফর হিউম্যানিটি শীর্ষক এই সমাবেশে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ অংশ নিয়েছেন। তবে নিউজিল্যান্ড পুলিশ জানিয়েছে, প্রায় ২০ হাজার মানুষের উপস্থিতি ছিল।

আন্দোলনের মুখপাত্র আরামা রাতা বলেন, এটি গাজায় চলমান সংঘাত শুরুর পর নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সবচেয়ে বড় ফিলিস্তিন সংহতি মিছিল।

২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে হামাসের নেতৃত্বে ইসরায়েলে এক সীমান্ত পারাপারের হামলায় প্রায় এক হাজার ২০০ জন নিহত হওয়ার পর ইসরায়েল গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করে।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের দাবি, এ পর্যন্ত গাজায় ৬৪ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।
মানবিক সংস্থাগুলো বলছে, চরম খাদ্য সংকটে গাজাবাসী এখন দুর্ভিক্ষের মুখে।

প্রতিবাদকারীরা ফিলিস্তিনের পতাকা ও বিভিন্ন ব্যানার বহন করেন, যার মধ্যে লেখা ছিল গণহত্যাকে স্বাভাবিক করো না এবং ফিলিস্তিনের পক্ষে দাঁড়াও।

আয়োজকেরা জানায়, সিডনির হারবার ব্রিজ বন্ধ করে হওয়া এক আন্দোলন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে অকল্যান্ডের একটি প্রধান সেতু বন্ধের পরিকল্পনা ছিল। তবে প্রবল বাতাসের কারণে শুক্রবার সে পরিকল্পনা বাতিল করা হয়।

নিউজিল্যান্ড পুলিশ জানিয়েছে, মিছিলটি শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কোনো গ্রেফতার হয়নি। যেসব সড়ক বন্ধ ছিল, সেগুলোও পরে খুলে দেওয়া হয়।

আয়োজক সংগঠন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে।

প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাকসন গত আগস্টে গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে চরম উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছিলেন।

সূত্র: রয়টার্স

এমএসএম

