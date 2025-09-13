‘বিচার ছাড়া শান্তি নয়’
মোদীর মণিপুর সফর ঘিরে ছাত্রদের কড়া হুঁশিয়ারি, ‘ব্ল্যাক ডে’ পালন
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বহুল আলোচিত মণিপুর সফরের দিনই ‘ব্ল্যাক ডে’ (কালো দিন) পালনের ঘোষণা দিয়েছে কুকি শিক্ষার্থী সংগঠন সদর হিলস (কেএসওএসএইচ)। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাজ্যের কানগপোকপি জেলায় সব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে সংগঠনটি। শিক্ষার্থীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, এই আদেশ অমান্য করলে ‘প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা’ নেওয়া হবে।
২০২৩ সালের মে মাস থেকে মেইতেই ও নাগা গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে এ পর্যন্ত শত শত কুকি নিহত হয়েছে, বাস্তুচ্যুত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। অসংখ্য বাড়িঘর ও গির্জা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ক্ষয়ক্ষতির স্মৃতিতে প্রতিবছর কুকি সম্প্রদায় এ দিনটিকে ‘ব্ল্যাক ডে’ হিসেবে পালন করছে। সম্প্রদায়ের নেতারা বলছেন, তাদের এখনো শোক অক্ষুণ্ণ, ক্ষত শুকায়নি।
কেএসওএসএইচ জানিয়েছে, এদিন সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে, মানুষ শোকানুষ্ঠান, প্রার্থনা, স্মৃতিচারণ ও সমাবেশে অংশ নেবে। সংগঠনটির হুঁশিয়ারি, যেসব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি এ নির্দেশ মানবে না, পরিণতির দায় তাদেরই বহন করতে হবে।
মোদীর সফর ঘিরে আপত্তি
প্রধানমন্ত্রী মোদীর আগমন ঘিরে কুকি-জো সংগঠনগুলোর মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ইম্ফল হমার ডিসপ্লেসড পিপলস কমিটি বলেছে, ‘আমাদের শোক এখনো শেষ হয়নি, চোখের জল শুকায়নি, ক্ষত সারেনি—এ অবস্থায় নাচ-গানে আনন্দ করা সম্ভব নয়।’
অন্যদিকে কুকি-জো কাউন্সিল মোদির সফরকে ‘ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ’ আখ্যা দিয়ে বলেছে, তারা ন্যায়বিচার, স্বীকৃতি এবং স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান চায়। এর মধ্যে বিশেষ করে সংবিধানের ২৩৯এ অনুচ্ছেদের অধীনে পৃথক প্রশাসনের দাবিও তারা পুনর্ব্যক্ত করেছে।
সূত্র: সেন্টিনেল আসাম
