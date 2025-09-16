রেস্তোরায়ঁ ঢুকে স্যুপে প্রস্রাব, দুই কিশোরকে বড় অঙ্কের জরিমানা

রেস্তোরায়ঁ ঢুকে স্যুপে প্রস্রাব, দুই কিশোরকে বড় অঙ্কের জরিমানা
চীনের শীর্ষ হটপট চেইন রেস্তোরাঁ হাইদিলাও-এর এক শাখার স্যুপের পাত্রে প্রস্রাব করায় দুই কিশোরকে ২২ লাখ ইউয়ান (প্রায় ৩ লাখ ৯ হাজার ডলার) ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দিয়েছে দেশটির একটি আদালত।
ঘটনাটি ঘটে গত ফেব্রুয়ারিতে, সাংহাইয়ে অবস্থিত এক শাখায়। ১৭ বছর বয়সী দুই কিশোর মদ্যপ অবস্থায় রেস্টুরেন্টের ব্রথ বা স্যুপের পাত্রে প্রস্রাব করে এবং সেই ভিডিও অনলাইনে পোস্ট করে। ভিডিওটি ভাইরাল হলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় ওঠে।
যদিও ওই দূষিত স্যুপ কেউ খেয়েছে বলে কোনো প্রমাণ মেলেনি, তবুও হাইদিলাও ঘটনার পরপরই সংশ্লিষ্ট শাখায় খাওয়া কয়েক হাজার ক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা দেয়।
মার্চ মাসে হাইদিলাও আদালতে প্রায় ২ কোটি ৩০ লাখ ইউয়ান ক্ষতিপূরণ দাবি করে, যা গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ তাদের ব্যয়ের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়েছিল।
গত শুক্রবার সাংহাইয়ের একটি আদালত রায় দেন যে, কিশোরদ্বয় প্রতিষ্ঠান দুটির সম্পত্তি ও সুনামের ওপর অপমানজনক কার্যক্রমের মাধ্যমে আঘাত করেছে। আদালতের মতে, তাদের কাজ শুধু টেবিলওয়্যারই দূষিত করেনি, বরং জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে।
আদালত আরও উল্লেখ করেন, কিশোরদের অভিভাবকরা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে ক্ষতিপূরণ বাবদ সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের দায় অভিভাবকদের ওপরই বর্তাবে।
তবে আদালত এটিও স্পষ্ট করে জানান যে, হাইদিলাও যেসব গ্রাহককে বিলের অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিয়েছে কিংবা অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়েছে, সেগুলো ছিল প্রতিষ্ঠানটির স্বেচ্ছাচারী ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত। তাই সেই অংশের ক্ষতিপূরণ কিশোরদের ওপর আরোপ করা যাবে না।
ঘটনার পর হাইদিলাও ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ওই শাখায় আগত প্রায় ৪ হাজার গ্রাহককে সম্পূর্ণ বিল ফেরত এবং বিলের ১০ গুণ অতিরিক্ত নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি পুরো হটপট সরঞ্জাম পাল্টে ফেলে এবং ব্যাপক পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করে।
হাইদিলাও চেইনটি চীনের সিচুয়ান প্রদেশের জিয়ানইয়াংয়ে প্রথম রেস্টুরেন্ট খোলার পর দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটায়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির এক হাজারের বেশি শাখা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রয়েছে।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম
