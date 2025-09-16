কাতার-সৌদির সমর্থনে ট্রাম্প-শাহবাজ বৈঠক, থাকছেন আসীম মুনিরও
কাতার-সৌদির সমর্থনে হতে যাচ্ছে ট্রাম্প-শাহবাজ বৈঠক। আর সেখানে উপস্থিত থাকছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসীম মুনিরও। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ।
খবরে বলা হয়েছে, আসন্ন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের মধ্যে বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের সম্ভাব্য ওই বৈঠকে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসীম মুনিরও উপস্থিত থাকবেন।
সূত্র জানিয়েছে, বৈঠকটি কাতার ও সৌদি আরবের পরামর্শ, সমর্থন ও অনুমোদন নিয়ে আয়োজিত হতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। এ ঘটনাকে পাকিস্তানের কূটনৈতিক মহলে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।
ট্রাম্প-শাহবাজ বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে থাকবে পাকিস্তানের বন্যা পরিস্থিতি, কাতারে ইসরায়েলি হামলার প্রভাব এবং পাকিস্তান-ভারত সম্পর্কের টানাপোড়েনের মতো বিষয়গুলো। কূটনৈতিক সূত্র জানায়, রিয়াদ ও দোহা এই ট্রাম্প-শাহবাজ বৈঠককে সমর্থন দিচ্ছে। তবে পাকিস্তানের দূতাবাস এখনো এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।
ট্রাম্প-শাহবাজ বৈঠকটি এমন এক সময়ে হতে চলেছে যখন ইসলামাবাদ ও ওয়াশিংটনের সম্পর্ক দ্রুত উন্নতির পথে রয়েছে। বিশেষ করে গত মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও উষ্ণ হয়েছে।
প্রসঙ্গত, গত রোববার পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। তারা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার ও বহুমাত্রিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। এর আগে গত জুলাইয়ে দার ও রুবিও মুখোমুখি বৈঠক করেছিলেন।
সে সময় দুই দেশ বাণিজ্য, অর্থনীতি, বিনিয়োগ, সন্ত্রাসবিরোধী লড়াই ও আঞ্চলিক শান্তিসহ নানা ইস্যুতে আলোচনা করে। ওই বৈঠকের পর দুই দেশ নতুন একটি বাণিজ্য চুক্তির ঘোষণা দেয়, যার আওতায় পাকিস্তানি রপ্তানি পণ্যের ওপর শুল্ক কমানো এবং তেলসম্পদ উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়।
চলতি মাসের শুরুর দিকে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ৫০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ পেয়েছে দেশটির গুরুত্বপূর্ণ খনিজ খাতে। এর আগে সেনাপ্রধান আসীম মুনির একাধিকবার যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন এবং জুন মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে একান্ত বৈঠকও করেছেন।
গত আগস্টে মুনির আবারও যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। সেখানে তিনি মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের সাবেক প্রধান জেনারেল মাইকেল ই কুরিলার বিদায়ী অনুষ্ঠান এবং নতুন প্রধান অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপারের দায়িত্বগ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এ সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।
