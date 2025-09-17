নতুন নেতৃত্বের যুগে নেসলে, এবার পদত্যাগ করছেন চেয়ারম্যান

নতুন নেতৃত্বের যুগে নেসলে, এবার পদত্যাগ করছেন চেয়ারম্যান
নেসলে-র চেয়ারম্যান পল বুল্কে পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন। অক্টবরেই তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন ইন্ডিটেক্স-এর সাবেক প্রধান পাবলো ইসলা। এর মাধ্যমে সাম্প্রতিক ব্যবস্থাপনা সংকটের পর সুইস খাদ্য কোম্পানিটি এক নতুন নেতৃত্বের যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে।
এই সিদ্ধান্ত এলো মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে, যখন প্রধান নির্বাহী লরেন্ট ফ্রেইক্সেকে একটি গোপন সম্পর্কের অভিযোগে হঠাৎ করে বরখাস্ত করা হয়। এর ফলে নতুন সিইও ফিলিপ নাভরাটিল এবং চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী পাবলো ইসলার জন্য প্রতিষ্ঠানটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পথ সুগম হলো।
ফ্রেইক্সের একজন অধস্তন সহকর্মীর সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর বিনিয়োগকারী ও বিশ্লেষকদের মধ্যে চেয়ারম্যান বুল্কের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। মাত্র এক বছর আগে সিইও পদে দায়িত্ব নেয়ার পরই তাকে বরখাস্ত করা হয়।
ব্যাংক ভন্টোবেলের বিশ্লেষক জ্যঁ-ফিলিপ বেয়ার্টশি বলেন, বিনিয়োগকারীরা একটি নতুন শুরু চাচ্ছিলেন—নতুন সিইও ও নতুন চেয়ারম্যানের মাধ্যমে একটি নতুন অধ্যায় শুরু হোক।
তিনি আরও বলেন, গত কয়েক সপ্তাহ ও মাস ধরে বুল্কে ছিলেন প্রবল চাপের মধ্যে। ফ্রেইক্সে-কেন্দ্রিক সাম্প্রতিক বিতর্কই হয়তো চূড়ান্ত চাপটা সৃষ্টি করেছে।
বেয়ার্টশির মতে, এখন বিনিয়োগকারীরা চাচ্ছেন নেসলে তার পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যগুলো পূরণ করুক—বিশেষত বিক্রয় প্রবৃদ্ধির গতি যেন দ্রুত বাড়ানো হয়।
নতুন চেয়ারম্যানের প্রথম কাজগুলোর একটি হবে পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা, যা বিগত বছরের খারাপ পারফরম্যান্সের দায় এড়াতে পারে না।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম