ফ্রান্সে বিভিন্ন পেশার মানুষের ধর্মঘট পালন, অংশ নেয় শিক্ষার্থীরাও

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০০ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফ্রান্সে ধর্মঘট পালন। ছবি: এএফপি

আসন্ন বাজেটে কাটছাঁটের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ফ্রান্সে শিক্ষক, ট্রেনচালক, ফার্মাসিস্ট এবং হাসপাতালের কর্মীরা ধর্মঘট পালন করেছেন। বৃহস্পতিবারের (১৮ সেপ্টেম্বর) কর্মসূচিতে স্কুলের শিক্ষার্থীরাও অংশ নেন, অনেক জায়গায় তারা বিদ্যালয়ের প্রবেশপথ অবরোধ করেন।

ইউনিয়নগুলো আগের সরকারের আর্থিক পরিকল্পনা বাতিলের দাবি জানিয়েছে। তারা চান জনসেবায় ব্যয় বৃদ্ধি, ধনীদের ওপর কর বৃদ্ধির পাশাপাশি অবসরের বয়স বাড়ানোর অজনপ্রিয় সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার।

প্যারিসে বেশিরভাগ মেট্রো লাইন দিনের বড় অংশজুড়ে বন্ধ থাকে, শুধু সকালে ও সন্ধ্যায় রাশ আওয়ারে সীমিতভাবে চলাচল করে। অনেক স্কুলের সামনে শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে প্রবেশপথ অবরোধ করে।

প্যারিসের লিসে মোরিস রাভেল হাইস্কুলের সামনে এক শিক্ষার্থীর একটি প্ল্যাকার্ডে লেখা অর্থনৈতিক সংকোচনের বিরুদ্ধে তোমার স্কুল অবরোধ করো

এই বিক্ষোভে শিক্ষক ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও অংশ নেন।

বাসচালক ও সিজিটি ইউনিয়নের প্রতিনিধি ফ্রেড বলেন, বর্তমান সরকার ও (প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল) ম্যাক্রোঁ যেভাবে শ্রমিকদের প্রতি অবজ্ঞা দেখাচ্ছেন, তা আর চলতে পারে না।

একই বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ৩৩ বছর বয়সী শিক্ষক গায়েতাঁ লেগে বলেন,
আমি এখানে এসেছি জনসেবা রক্ষার জন্য। আমাদের দাবি, জনগণের ট্যাক্সের অর্থ যেন আবার জনসেবায় ব্যয় হয়, বড় কর্পোরেশন কিংবা অতি ধনীদের কর ছাড়ে নয়।

সূত্র: রয়টার্স

