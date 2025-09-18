ভোট চোরদের রক্ষা করছে নির্বাচন কমিশন: অভিযোগ রাহুল গান্ধীর
ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধী দেশটির নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আবারও তীব্র অভিযোগ এনেছেন। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার গণতন্ত্র হত্যাকারীদের রক্ষা করছেন।
রাহুলের দাবি, নির্বাচনী তালিকা থেকে বেছে বেছে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বা ইচ্ছাকৃতভাবে যুক্ত করা হয়েছে, যাতে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে জয় পেতে পারে।
তিনি বলেন, এই অভিযোগের ১০০ শতাংশ প্রমাণ কংগ্রেসের হাতে রয়েছে এবং দলটি একাধিকবার অভিযোগ জানানোর পরও নির্বাচন কমিশন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।
ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) এই অভিযোগকে ভুল এবং ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। বিজেপিও রাহুল গান্ধীর দাবিকে সরাসরি নাকচ করেছে।
আরও পড়ুন>
নভেম্বরে ট্রাম্পের ২৫ শতাংশ শুল্ক থেকে মুক্তির আশা ভারতের
সৌদি সফর শেষে লন্ডন যাচ্ছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী
এই অভিযোগগুলোর সূত্রপাত গত ৭ আগস্ট দিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে। যেখানে রাহুল প্রথম অভিযোগ করেন যে, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপক ভোটার তালিকা হেরফের হয়েছে। তিনি বলেন, এই তথ্য সরাসরি নির্বাচন কমিশনের ডেটা থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে।
যদিও কমিশন এবং বিজেপি তার ব্যাখ্যাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে অনেক বিরোধী দল রাহুলের পাশে দাঁড়িয়েছে। এমনকি কিছু সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনারও মত দিয়েছেন যে, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে, তা পরিষ্কার করার দায় কমিশনের।
রাহুল বলেন, কর্নাটকের আলন্দ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রায় ৬ হাজার ভোটারের নাম মুছে ফেলা হয়েছে, যাদের অধিকাংশই সংখ্যালঘু ও পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর এবং কংগ্রেস সমর্থক হিসেবে পরিচিত।
রাহুল আরও জানান, কর্নাটক পুলিশের অপরাধ শাখা ২০২৩ সাল থেকেই এই বিষয়ে তদন্ত করছে। কমিশনের কাছে তথ্য চেয়ে তারা ১৮ মাসে ১৮টি চিঠি পাঠিয়েছে, কিন্তু কোনো উত্তর মেলেনি। তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে এক সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের আহ্বান জানান।
কমিশন জানায়, যে কেউ অনলাইনে ভোটারের নাম বাদ দিতে পারে — এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ২০২৩ সালে আলন্দে কিছু অনিয়মের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা ব্যর্থ হয় এবং কমিশন নিজেই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে।
রাহুল গান্ধী আরও বলেন, মহারাষ্ট্রের রাজুরা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার তালিকায় ৬ হাজার ৮৫০টি ভুয়া নাম যুক্ত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বিবৃতিতে এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম