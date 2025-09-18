সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ভারতের স্কুলগুলোতে মোদীর জীবন নিয়ে তৈরি সিনেমা দেখানোর নির্দেশ
ভারতের সব স্কুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবন নিয়ে তৈরি সিনেমা ‘চলো জিতে হ্যায়’ দেখানোর নির্দেশ দিয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত এই সিনেমা দেখাতে বলা হয়েছে।
ট্রাম্পের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই: ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা
ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা স্পষ্ট করে বলেছেন, ট্রাম্পের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। বিবিসিকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন।
মিশরে ৩ হাজার বছরের পুরোনো সোনার ব্রেসলেট চুরি
কায়রোতে অবস্থিত প্রখ্যাত মিশরীয় জাদুঘর থেকে ৩ হাজার বছরের পুরোনো একটি সোনার ব্রেসলেট চুরির ঘটনায় একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।
সৌদি-পাকিস্তান প্রতিরক্ষা চুক্তি মোদীর কূটনৈতিক ব্যর্থতা: কংগ্রেস
সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে হওয়া প্রতিরক্ষা চুক্তিটিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কূটনৈতিক ব্যর্থতা বলে দাবি করেছে দেশটির প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল কংগ্রেস। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে দলটি বলেছে, চুক্তিটি আমাদের জন্য জন্য ‘গুরুতর উদ্বেগের’ ও এটি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তায় প্রভাব ফেলবে।
স্ত্রীকে নারী প্রমাণে বৈজ্ঞানিক তথ্য দেবেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট
নিজের স্ত্রী ব্রিজিত ম্যাক্রোঁ যে নারী, তা প্রমাণে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও নথি উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ডানপন্থি মার্কিন ইনফ্লুয়েন্সার ক্যান্ডেস ওয়েন্সের বিরুদ্ধে দায়ের করা মানহানির মামলায় এসব প্রমাণ উপস্থাপন করা হবে।
ভোট চোরদের রক্ষা করছে নির্বাচন কমিশন: অভিযোগ রাহুল গান্ধীর
ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধী দেশটির নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আবারও তীব্র অভিযোগ এনেছেন। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার গণতন্ত্র হত্যাকারীদের রক্ষা করছেন।
ফ্রান্সে বিভিন্ন পেশার মানুষের ধর্মঘট পালন, অংশ নেয় শিক্ষার্থীরাও
আসন্ন বাজেটে কাটছাঁটের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ফ্রান্সে শিক্ষক, ট্রেনচালক, ফার্মাসিস্ট এবং হাসপাতালের কর্মীরা ধর্মঘট পালন করেছেন। বৃহস্পতিবারের (১৮ সেপ্টেম্বর) কর্মসূচিতে স্কুলের শিক্ষার্থীরাও অংশ নেন, অনেক জায়গায় তারা বিদ্যালয়ের প্রবেশপথ অবরোধ করেন।
নেপালের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বললেন মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন এবং সাম্প্রতিক মর্মান্তিক প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন।
সৌদি সফর শেষে লন্ডন যাচ্ছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সৌদি আরব সফর শেষে রিয়াদ থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। রিয়াদের উপ-গভর্নর মুহাম্মদ বিন আব্দুলরহমান বিন আব্দুলআজিজ বিমানবন্দরে তাকে বিদায় জানান।
গাজার প্রধান আবাসিক এলাকায় ঢুকে পড়েছে ইসরায়েলি ট্যাংক
গাজা সিটির একটি প্রধান আবাসিক এলাকায় কয়েক ডজন ইসরায়েলি ট্যাংক এবং সামরিক বাহন ঢুকে পড়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা। বলা হচ্ছে, ইসরায়েলের স্থল অভিযানের দ্বিতীয় দিনেই গাজা শহর দখলের লক্ষ্যে অভিযান শুরু হয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গের পাইকারি বাজারে বাংলাদেশের ইলিশ, কেজি ১৫০০ রুপি
অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের পাইকারি মাছের বাজার হাওড়ায় এসে পৌঁছালো বাংলাদেশের সুস্বাদু রুপালি ইলিশ। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকেই হাওড়ার পাইকারি বাজারে বিক্রি হচ্ছে পদ্মার ইলিশ। আজই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার খুচরা বাজারে এই ইলিশ পৌঁছে যাবে বলে জানিয়েছেন পাইকারি বিক্রেতা।
