সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ইরানের পারমাণবিক ক্ষমতা ধ্বংস করেছি: জাতিসংঘে ট্রাম্পের দাবি
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, তার প্রশাসন ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছে।
গাজায় শিগগির যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে: ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজায় চলমান যুদ্ধ বন্ধে জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, গাজায় যুদ্ধ শিগগির বন্ধ করতে হবে। আমাদের এটি থামাতে হবে।
দক্ষ বিদেশি কর্মীদের জন্য সুখবর দিলো নিউজিল্যান্ড
অভিবাসন নীতিতে আবারও পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড, যার ফলে দক্ষ কর্মীদের জন্য দেশটিতে প্রবেশ করা আরও সহজ হবে। ২০২৬ সালের মাঝামাঝি থেকে দেশটিতে দ্রুত সময়ের মধ্যে বসবাসের সুযোগ পেতে দুটি নিয়ম চালু হবে বলে জানিয়েছে দেশটির সরকার।
ইসরায়েলের জন্য ‘রেড লাইন’ ঘোষণা করলো সৌদি-ফ্রান্স
জাতিসংঘে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের সম্মেলন শেষে ইসরায়েলের জন্য ‘রেড লাইন’ বা ‘বিপৎসীমা’ ঘোষণা করেছে সৌদি আরব ও ফ্রান্স। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর সেখানে বসতি স্থাপন বা দখলদারির চেষ্টা আন্তর্জাতিকভাবে রেড লাইন বলে বিবেচিত হবে।
ভারতীয় রুপির মান ইতিহাসে সর্বনিম্ন
ভারতের মুদ্রা রুপি মার্কিন ডলারের বিপরীতে সর্বকালের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা ফি বৃদ্ধির ঘোষণা একদিকে যেমন রুপির ওপর চাপ বাড়িয়েছে, অন্যদিকে ভারতের তথ্য প্রযুক্তি খাতের জন্যও এটি নতুন সংকট তৈরি করেছে।
ওপেনএআই-এ ১০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে এনভিডিয়া
বিশ্বের শীর্ষ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়া ঘোষণা দিয়েছে, তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে কাজ করা ওপেনএআই-এ ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ করবে।
বামপন্থি গোষ্ঠী অ্যান্টিফাকে সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা করলেন ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রের বামপন্থি গোষ্ঠী অ্যান্টিফাকে দেশের ‘অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে ঘোষণা করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) হোয়াইট হাউজে এ সংক্রান্ত এক নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন তিনি। সাধারণত এ ধরনের তালিকাভুক্তি বিদেশি সশস্ত্র সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তবে এবার তার ব্যতিক্রম ঘটালেন ট্রাম্প।
গাজা নিয়ে আলোচনা, মুসলিম নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন ট্রাম্প
গাজা নিয়ে আলোচনা করতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর নেতা এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট সোমবার জানান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, মিশর, জর্ডান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের সঙ্গে বহুপাক্ষিক বৈঠক করবেন ট্রাম্প।
এমএসএম/এএসএম