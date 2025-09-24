ট্রাম্প নোবেল পুরস্কার চাইলে গাজার যুদ্ধ থামাতে হবে: ম্যাক্রোঁ
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি সত্যিই নোবেল শান্তি পুরস্কার জিততে চান তবে তাকে গাজার যুদ্ধ
থামাতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। মঙ্গলবার নিউইয়র্ক থেকে ফ্রান্সের একটি টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ম্যাক্রোঁ বলেন, ইসরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যুদ্ধ থামানোর ক্ষমতা কেবল ট্রাম্পেরই রয়েছে। খবর রয়টার্সের।
ম্যাক্রোঁ বলেন, একজন মানুষই আছেন যিনি কিছু করতে পারেন, আর তিনি হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কারণ আমরা এমন কোনো অস্ত্র সরবরাহ করি না যা গাজার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সহায়তা করে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র করছে।
এর আগে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দেওয়া এক দীর্ঘ বক্তৃতায় ট্রাম্প পশ্চিমা মিত্রদের ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে সমর্থন দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, আমাদের গাজার যুদ্ধ এখনই থামাতে হবে। এখনই শান্তি আলোচনা শুরু করতে হবে।
ম্যাক্রোঁ বলেন, আমি দেখছি একজন আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে যিনি সম্পৃক্ত, যিনি আজ সকালে বলেছেন, আমি শান্তি চাই। আমি ৭টি সংঘাতের সমাধান করেছি। তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার চান। কিন্তু এই পুরস্কার সম্ভব কেবল তখনই যখন আপনি এই সংঘাত থামাবেন।
কম্বোডিয়া, ইসরায়েল ও পাকিস্তানের মতো কয়েকটি দেশ ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দিয়েছে। তবে ট্রাম্প অবশ্য আগে থেকেই দাবি করে আসছেন যে, তিনি এই সম্মান পাওয়ার যোগ্য।
এদিকে হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র আনা কেলি বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শান্তির জন্য অন্য সবার চেয়ে বেশি কাজ করেছেন। তিনি আমেরিকাকে আবার শক্তিশালী করেছেন বলেই বিশ্বে স্থিতিশীলতা এসেছে।
টিটিএন