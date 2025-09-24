অস্ট্রেলিয়া
চাকরিচ্যুত সাংবাদিককে বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ
গাজা যুদ্ধ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট দেওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সম্প্রচারমাধ্যম এবিসি-এর পক্ষ থেকে সাংবাদিক অ্যান্টোইনেট লাটুফকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এমন অভিযোগে আদালত সম্প্রচারমাধ্যমটিকে এক লাখ ৫০ হাজার অস্ট্রেলীয় ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।
ফেডারেল কোর্টের বিচারক ড্যারিল রাঙ্গিয়াহ বলেন, এবিসি তাদের কর্মীর অধিকার বিসর্জন দিয়ে একটি লবিং গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে, যা জনসাধারণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।
তিনি আরও বলেন, এই জরিমানার লক্ষ্য কেবল ক্ষতিপূরণ নয়, বরং এবিসি যেন ভবিষ্যতে এমন ভুল থেকে শিক্ষা নেয় এবং এটি আর কখনও না ঘটে।
এর আগে, লাটুফকে ৭০ হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। এই নতুন অর্থদণ্ড সেই রায়ের পরিপূরক বলে মনে করা হচ্ছে।
ডিসেম্বর ২০২৩-এ অ্যান্টোইনেট লাটুফকে সিডনির এবিসি রেডিওতে এক সপ্তাহের অতিথি উপস্থাপক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু মাত্র তিন দিন পর তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তার বরখাস্তের খবর তাৎক্ষণিকভাবে গণমাধ্যমে ফাঁস হয়।
এর কয়েক ঘণ্টা আগে লাটুফ তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর একটি পোস্ট শেয়ার করেন, যেখানে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজায় যুদ্ধের কৌশল হিসেবে ‘ক্ষুধার অস্ত্র’ ব্যবহার করার অভিযোগ তোলা হয়।
এবিসি দাবি করে, লাটুফকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যুদ্ধবিষয়ক পোস্ট না দিতে বলা হয়েছিল এবং তার পোস্টটি সম্পাদকীয় নীতিমালা লঙ্ঘন করেছে। তবে বিচারক রাঙ্গিয়াহ রায়ে উল্লেখ করেন, লাটুফকে এমন কোনো সরাসরি নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তার পোস্ট হয়তো অভিপ্রেত ছিল না, কিন্তু বরখাস্তের কোনও সুনির্দিষ্ট কারণ বা প্রমাণ ছিল না।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম