জাতিসংঘে বিশ্বনেতাদের ট্রাম্প
বেশি অভিবাসী গ্রহণ করে আপনারা নিজেদের দেশ ধ্বংস করছেন
জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে মঙ্গলবার দেওয়া এক ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, বেশি অভিবাসী গ্রহণ করে বিভিন্ন দেশ নিজেদের ধ্বংস করছে। সে সময় পররাষ্ট্রনীতি, অভিবাসন, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কথা বলেন ট্রাম্প। ভাষণে তিনি বন্ধু ও প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ উভয়কেই আক্রমণ করেন এবং একাধিক বিতর্কিত ও অনেক ক্ষেত্রে তথ্যভিত্তিকভাবে ভুল দাবি করেন।
অভিবাসন প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় যেসব দেশ বেশি অভিবাসী গ্রহণ করছে, তারা নিজেদের দেশ ধ্বংস করছে। তিনি ইউরোপকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেন, ইউরোপ বিপদের মুখে। তারা এমন এক ‘অবৈধ অভিবাসী বাহিনী’ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে যা ইতিহাসে আগে কখনো দেখা যায়নি।
তিনি নিজের প্রশাসনের অভিবাসন নীতি নিয়ে গর্ব করে বলেন, আমরা সীমান্ত পেরিয়ে আসা সবাইকে আটক ও বহিষ্কার শুরু করার পর তারা আসা বন্ধ করে দিয়েছে। তোমাদের এখনই এটা বন্ধ করতে হবে, নইলে তোমাদের দেশ নরক হয়ে যাবে। তিনি দাবি করেন, পরপর চার মাস যুক্তরাষ্ট্রে কোনো ‘অবৈধ অভিবাসী’ ঢোকেনি।
তবে তার এই দাবি বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। মার্কিন কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রটেকশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের আগস্টে যেখানে সীমান্তে প্রায় ৬০ হাজার ৬০০ জনকে আটক করা হয়েছিল, ২০২৫ সালের জুলাইয়ে সেই সংখ্যা কমে প্রায় ৮ হাজার ২০০-তে নেমেছে-যা কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে কম। তবে অবৈধ অভিবাসী প্রবেশ একবারে বন্ধ হয়ে গেছে তা বলা যাবে।
টিটিএন