দিল্লিতে স্বামী চৈতন্যনন্দের বিরুদ্ধে ১৭ নারীর অভিযোগ

প্রকাশিত: ০২:১২ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: এনডিটিভি।

দিল্লির অভিজাত বসন্ত কুঞ্জ এলাকার একটি সুপরিচিত আশ্রমের পরিচালকের বিরুদ্ধে এক ডজনেরও বেশি নারী শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ এই তথ্য জানিয়েছে।

শ্রী শারদা ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্টের স্বামী চৈতন্যনন্দ সরস্বতী ওরফে পার্থ সারথি এখন পুলিশের মামলার মুখোমুখি।

পুলিশ জানিয়েছে, মোট ৩২ জন শিক্ষার্থী তাদের জবানবন্দি দিয়েছে, যার মধ্যে অন্তত ১৭ জন নারী শিক্ষার্থী স্বামী চৈতন্যনন্দের বিরুদ্ধে আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার, অশালীন টেক্সট মেসেজ পাঠানো এবং জোর করে শারীরিক যোগাযোগের অভিযোগ এনেছে। ভুক্তভোগীরা আরও অভিযোগ করেছে যে, নারী অনুষদের সদস্য এবং প্রশাসনিক কর্মীরাও অভিযুক্তের দাবি মেনে চলার জন্য শিক্ষার্থীদের চাপ দিতো।

শিক্ষার্থীরা দাবি করেছে যে, আশ্রমের কিছু ওয়ার্ডেন তাদের অভিযুক্তের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিম জেলার ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ অমিত গোয়েল জানান, শিক্ষার্থীদের জবানবন্দিরভিত্তিতে পুলিশ স্বামী চৈতন্যনন্দের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি এবং অন্যান্য অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে।

পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করেছে এবং অপরাধের ঘটনাস্থল ও অভিযুক্তের ঠিকানায় অভিযান চালিয়েছে। তবে, অভিযুক্ত এখনও পলাতক। সূত্র অনুযায়ী, শেষবার তাকে আগ্রার কাছাকাছি দেখা গিয়েছিল। বেশ কয়েকটি পুলিশ দল তাকে খুঁজছে।

তদন্ত চলাকালীন, পুলিশ আশ্রমের বেসমেন্টে একটি ভলভো গাড়ি খুঁজে পায়, যা স্বামী চৈতন্যনন্দ ব্যবহার করতেন। যাচাই করে দেখা গেছে যে, গাড়িটিতে একটি জাল কূটনৈতিক নম্বর প্লেট ব্যবহার করা হয়েছিল এবং গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সূত্র: এনডিটিভি

