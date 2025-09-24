  2. আন্তর্জাতিক

ভারতে বিজেপি কার্যালয়ের সামনে সহিংস বিক্ষোভ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২০ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভারতে বিজেপি কার্যালয়ের সামনে সহিংস বিক্ষোভ
লে শহরে বিজেপির কার্যালয়ের সামনে সহিংস বিক্ষোভ। ছবি: এএনআইয়ের এক্স অ্যাকাউন্ট।

লাদাখ রাজ্যের মর্যাদা ও ষষ্ঠ তফসিলের দাবিতে ডাকা বন্‌ধ চলাকালে লে শহরে বিজেপির কার্যালয়ের সামনে সহিংস বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় প্রশাসন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, লে অ্যাপেক্স বডি (এলএবি)-এর ডাকা বন্‌ধের সময় বিক্ষুব্ধ জনতা বিজেপি অফিস ঘিরে ফেলে এবং পুলিশ হস্তক্ষেপ করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দ্য হিন্দুর এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।

লে অ্যাপেক্স বডি হলো লাদাখের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর একটি সমন্বয় গোষ্ঠী, যারা বহুদিন ধরে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে লাদাখের জন্য পৃথক রাজ্যের মর্যাদা এবং ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় স্বায়ত্তশাসন দাবি করে আসছে।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, এলএবি এর সমর্থকেরা বিজেপি কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করেন। পুলিশের পক্ষ থেকে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করা হলে পরিস্থিতি সহিংস রূপ নেয়।

সেখানে পাথর নিক্ষেপ ও পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। সংঘর্ষে কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

এখনও পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে সহিংসতার কারণ নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি আসেনি।

এ ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে এমন এক সময় যখন এলএবি-এর সঙ্গে যুক্ত দুই অনশনকারী এবং বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক টানা অনশনে রয়েছেন। অনশনের ১৪তম দিনে দু’জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যদিও হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, তাদের শারীরিক অবস্থা উন্নতির দিকে।

সোনম ওয়াংচুক এই আন্দোলনের অন্যতম মুখ, সম্প্রতি কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হাই পাওয়ার্ড কমিটির সঙ্গে ৬ অক্টোবর দিল্লিতে বৈঠকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার বক্তব্য, ফলপ্রসূ আলোচনার কোনো উদ্যোগ না থাকলে তা অর্থহীন। তিনি পাঁচ সপ্তাহব্যাপী অনশনে রয়েছেন।

এই আন্দোলন ও বিক্ষোভ এমন এক সময় ঘটছে, যখন আগামী মাসে লাদাখ অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ২০২০ সালের নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হয়েছিল। ২০১৯ সালে জম্মু-কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করা হয়।

এদিকে, লাদাখের কারগিল অঞ্চলের কারগিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) এলএবি-এর দাবির সমর্থনে অন্য একটি বন্‌ধ ডেকেছে।

সূত্র: দ্য হিন্দু

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।