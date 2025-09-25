লাদাখ সংকট বিজেপি সরকারের সৃষ্টি: কংগ্রেস
ভারতের লাদাখে প্রাণঘাতী সহিংসতার পর কংগ্রেস বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই সংকট বিজেপি সরকারের নিজেদের সৃষ্টি এবং লাদাখবাসীর দাবি বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত।
কংগ্রেস বলছে, লাদাখের জনগণের দাবি ষষ্ঠ তফসিলের আওতাভুক্ত হওয়া, আত্মমর্যাদা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সুরক্ষা— এগুলো সবই যথার্থ।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) লেহ শহরে রাজ্য মর্যাদা ও সাংবিধানিক অধিকারের দাবিতে চলা বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নেয়। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে চারজন নিহত হন এবং ৮০ জনের বেশি আহত হন। যাদের মধ্যে ৪০ জন পুলিশ সদস্যও রয়েছেন।
কংগ্রেসের মিডিয়া ও প্রচার বিভাগের প্রধান পবন খেরা বলেন, লাদাখে মানুষের প্রাণহানি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। সরকারের প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ২০১৯ সালে সংসদে দাঁড়িয়ে দেশের জনগণকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, জম্মু-কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নেওয়া শান্তি আনবে। কিন্তু ছয় বছর পর দেখা যাচ্ছে, পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।
পবন খেরা আরও অভিযোগ করেন, শুধু কাশ্মীর নয়, কেন্দ্রের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি জম্মু ও লাদাখকেও সহিংসতার আগুনে ঠেলে দিয়েছে। এই সংকট বিজেপি সরকারের নিজেরই সৃষ্টি।
২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্য মর্যাদা বাতিল করে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হিসেবে লাদাখকে আলাদা করা হয়। এরপর থেকেই লাদাখবাসী রাজ্য মর্যাদা, নির্বাচিত সরকার ও সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়ে আসছে।
সূত্র: দ্য হিন্দু
এমএসএম