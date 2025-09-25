  2. আন্তর্জাতিক

লাদাখ সংকট বিজেপি সরকারের সৃষ্টি: কংগ্রেস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:০২ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
লাদাখ সংকট বিজেপি সরকারের সৃষ্টি: কংগ্রেস
লাদাখে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ/ ছবি: এনডিটিভি

ভারতের লাদাখে প্রাণঘাতী সহিংসতার পর কংগ্রেস বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই সংকট বিজেপি সরকারের নিজেদের সৃষ্টি এবং লাদাখবাসীর দাবি বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত।

কংগ্রেস বলছে, লাদাখের জনগণের দাবি ষষ্ঠ তফসিলের আওতাভুক্ত হওয়া, আত্মমর্যাদা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সুরক্ষা— এগুলো সবই যথার্থ।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) লেহ শহরে রাজ্য মর্যাদা ও সাংবিধানিক অধিকারের দাবিতে চলা বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নেয়। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে চারজন নিহত হন এবং ৮০ জনের বেশি আহত হন। যাদের মধ্যে ৪০ জন পুলিশ সদস্যও রয়েছেন।

কংগ্রেসের মিডিয়া ও প্রচার বিভাগের প্রধান পবন খেরা বলেন, লাদাখে মানুষের প্রাণহানি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। সরকারের প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ২০১৯ সালে সংসদে দাঁড়িয়ে দেশের জনগণকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, জম্মু-কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নেওয়া শান্তি আনবে। কিন্তু ছয় বছর পর দেখা যাচ্ছে, পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

পবন খেরা আরও অভিযোগ করেন, শুধু কাশ্মীর নয়, কেন্দ্রের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি জম্মু ও লাদাখকেও সহিংসতার আগুনে ঠেলে দিয়েছে। এই সংকট বিজেপি সরকারের নিজেরই সৃষ্টি।

২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্য মর্যাদা বাতিল করে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হিসেবে লাদাখকে আলাদা করা হয়। এরপর থেকেই লাদাখবাসী রাজ্য মর্যাদা, নির্বাচিত সরকার ও সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়ে আসছে।

সূত্র: দ্য হিন্দু

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।