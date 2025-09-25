সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
লাদাখ সংকট বিজেপি সরকারের সৃষ্টি: কংগ্রেস
ভারতের লাদাখে প্রাণঘাতী সহিংসতার পর কংগ্রেস বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই সংকট বিজেপি সরকারের নিজেদের সৃষ্টি এবং লাদাখবাসীর দাবি বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত।
সাবেক ফরাসি প্রেসিডেন্ট সারকোজিকে ৫ বছরের কারাদণ্ড
লিবিয়ার প্রয়াত নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফির কাছ থেকে লাখ লাখ ইউরো অবৈধ তহবিল নেওয়া সংক্রান্ত মামলায় ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজিকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
ইন্দোনেশিয়ায় স্কুলের খাবার খেয়ে অসুস্থ শত শত শিশু
ইন্দোনেশিয়ায় সরকারের বিনামূল্যে স্কুল খাবার কর্মসূচির আওতায় খাবার খেয়ে এই সপ্তাহেই অন্তত এক হাজার ১৭১ শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ।
হোয়াইট হাউজে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন শাহবাজ শরিফ
হোয়াইট হাউজে ট্রাম্পের সঙ্গে বেঠক করতে যাচ্ছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। এই বৈঠকটি বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে ওভাল অফিসে, যা পাকিস্তানের সময় অনুযায়ী মধ্যরাতের পর।
উ. কোরিয়ার মজুত ইউরেনিয়াম দিয়ে ৪৭ পারমাণবিক বোমা বানানো সম্ভব
উত্তর কোরিয়া বিপুল পরিমাণে অত্যন্ত উচ্চমাত্রার সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুত করেছে বলে দাবি করেছে দক্ষিণ কোরিয়া। সিউলের এক মন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী, দেশটি ৯০ শতাংশ বা তারও বেশি বিশুদ্ধতাসম্পন্ন প্রায় দুই হাজার কেজি ইউরেনিয়াম মজুত করেছে।
গাজায় ২৪ ঘণ্টায় ১৭০ লক্ষ্যবস্তুতে বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ২৪ ঘণ্টায় ১৭০ লক্ষ্যবস্তুতে বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দাবি করেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় তাদের যুদ্ধবিমান গাজা উপত্যকায় ১৭০টি তথাকথিত ‘সন্ত্রাসী লক্ষ্যবস্তুতে’ হামলা চালিয়েছে এবং এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।
বিক্ষোভ-সহিংসতায় উত্তাল লাদাখ, কারফিউ জারি
ভারতের হিমালয় অঞ্চলের লাদাখে রাজ্যের মর্যাদার দাবিতে বিক্ষোভ-আন্দোলন সহিংস হয়ে ওঠায় লেহ শহরে কারফিউ জারি করেছে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী। বুধবারের সহিংসতায় অন্তত চারজন নিহত এবং কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা বিজেপির স্থানীয় কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং পুলিশের একটি গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। খবর বিবিসির।
ডেনমার্কে ড্রোন দিয়ে ‘হাইব্রিড আক্রমণ’, রাশিয়াকে সন্দেহ
ডেনমার্কে ড্রোন দিয়ে ‘হাইব্রিড আক্রমণ’ হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ট্রোলস লুন্ড পলসেন। এর জন্য রাশিয়াকে সন্দেহ করা হরেও সরাসরি দেশটির নাম নেননি তিনি।
শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো ভেনেজুয়েলা
শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো ভেনেজুয়েলা। দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ৬ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় বুধবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর কেন্দ্র ছিল জুলিয়া রাজ্যের মেনে গ্রান্দে শহর থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরে, যা রাজধানী কারাকাস থেকে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার পশ্চিমে। ভূমিকম্পটির গভীরতা ছিল প্রায় ৭.৮ কিলোমিটার। খবর আল জাজিরার।
ইসরায়েলে হুথিদের ড্রোন হামলায় ২২ জন আহত
ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাতে শহরে ইয়েমেন থেকে ছোড়া একটি ড্রোনের আঘাতে অন্তত ২২ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, বুধবার লোহিত সাগর উপকূলের শহর এলাতে ড্রোনটি বিস্ফোরিত হয় এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সেটি আটকাতে ব্যর্থ হয়েছে। খবর আল জাজিরার।
