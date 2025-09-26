  2. আন্তর্জাতিক

ইয়েমেনের রাজধানী সানায় ইসরায়েলের বিমান হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৮ এএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ইয়েমেনের রাজধানী সানায় ইসরায়েলের বিমান হামলা
ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান। ছবি: এএফপি (ফাইল)

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ইয়েমেনের রাজধানী সানায় ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছে। হুথি-সংশ্লিষ্ট আল মাসিরাহ টিভির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবারের (২৫ সেপ্টেম্বরের) ওই হামলার পর শহরের আকাশে ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখা যায়।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, হুথিদের সাধারণ সদর দপ্তরের কমান্ড কেন্দ্র এবং তাদের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা শাখার বিভিন্ন স্থাপনায় লক্ষ্য করে ডজনেরও বেশি যুদ্ধবিমান ও বিমান সহায়তা ইউনিট ব্যবহৃত হয়।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ এক বিবৃতিতে দাবি করেছেন, এই শক্তিশালী হামলায় ডজনখানেক হুথি নিহত হয়েছে। তবে হুথি-ঘনিষ্ঠ গণমাধ্যমের দাবি, এই হামলায় মাত্র দু’জন নিহত এবং ৪৮ জন আহত হয়েছেন।

হামলার সময় হুথি নেতা আব্দুল-মালিক আল-হুথি টেলিভিশনে সরাসরি ভাষণ দিচ্ছিলেন।

ইসরায়েলি বাহিনী আরও জানায়, হুথিদের সামরিক প্রচারণা বিভাগ এবং অস্ত্র মজুতকৃত ক্যাম্পও এ হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল। তারা দাবি করে, ইসরায়েলের ওপর চালানো হুথি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতিক্রিয়ায় এই বিমান হামলা চালানো হয়েছে।

এর আগের দিন, হুথি বিদ্রোহীরা ইসরায়েলের লোহিত সাগর তীরবর্তী বন্দরের শহর এইলাতে একটি হোটেলে ড্রোন হামলার দাবি করে। ওই হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েল ইয়েমেনের গুরুত্বপূর্ণ হুদায়দা বন্দরে ১২ দফা বিমান হামলা চালায়।

সূত্র: আল-জাজিরা

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।