বৈঠকের জন্য সামরিক কর্মকর্তাদের ডেকেছে যুক্তরাষ্ট্র, কারণ অস্পষ্ট
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বিশ্বজুড়ে অবস্থানরত মার্কিন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের হঠাৎ করেই ভার্জিনিয়ায় এক বিরল বৈঠকে অংশ নিতে তলব করেছেন। আগামী সপ্তাহে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলোতে বৈঠকের খবর প্রকাশের পর পেন্টাগনের মুখপাত্র শন পারনেল তা নিশ্চিত করেছেন। তবে বৈঠকের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা আলোচ্যসূচি এখনো পরিষ্কার নয়।
মার্কিন সামরিক বাহিনীতে বর্তমানে প্রায় ৮০০ জেনারেল ও অ্যাডমিরাল রয়েছেন, যাদের অনেকে হাজার হাজার সেনা, এমনকি স্পর্শকাতর বিদেশি ঘাঁটিরও দায়িত্বে রয়েছেন। এ ধরনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সময়সূচি সাধারণত অনেক আগেই নির্ধারিত থাকে।
পেন্টাগনের মুখপাত্র পারনেল সাংবাদিকদের বলেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী আগামী সপ্তাহের শুরুতেই শীর্ষ সামরিক নেতাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। তবে তিনি বিস্তারিত জানাননি।
বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউজে একটি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই বৈঠকের বিষয়ে আশাবাদ প্রকাশ করে বলেন, আমি এটা পছন্দ করি। দারুণ একটা সিদ্ধান্ত। জেনারেল এবং অ্যাডমিরালদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করুক—এটাই চাই।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম