ভারতে অবসরে পাঠানো মিগ-২১ যুদ্ধবিমানের পরবর্তী গন্তব্য কোথায়?

ভারতে অবসরে পাঠানো মিগ-২১ যুদ্ধবিমানের পরবর্তী গন্তব্য কোথায়?
প্রায় ছয় দশক ধরে ভারতীয় বিমানবাহিনীর অন্যতম ভরসা হিসেবে কাজ করা রাশিয়ান-উৎপত্তি মিগ-২১ যুদ্ধবিমান আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরে পাঠানো হয়েছে। ১৯৬০-এর দশকে এই জেট ফাইটার প্রথমবারের মতো বহরে যুক্ত হয়ে ভারতকে জেট যুগে প্রবেশ করায়। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) চণ্ডীগড় বিমান ঘাঁটিতে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিমানগুলোকে শেষ বিদায় জানানো হয়।
অবসরের পর এই যুদ্ধবিমানগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। নিচে এক নজরে দেখে নেওয়া যাক অবসরে যাওয়া মিগ-২১-এর সম্ভাব্য পরবর্তী গন্তব্য।
ভারতীয় প্রতিরক্ষা সূত্রে জানা গেছে, কিছু মিগ-২১ জেট খুব শিগগিরই দিল্লির পালাম এয়ার ফোর্স মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হবে।
এছাড়াও, ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও বিদেশে অবস্থিত বিমান জাদুঘরগুলোতে এই ঐতিহাসিক যুদ্ধবিমান প্রদর্শনের সম্ভাবনা রয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কিছু মিগ-২১ সম্ভবত ওড়ার উপযোগী অবস্থায় সংরক্ষণ করা হবে, যাতে বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রদর্শনী ফ্লাইটে ব্যবহার করা যায়। এই স্কোয়াড্রনটি ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য বিশেষভাবে গঠিত হতে পারে।
ভারতীয় বিমানবাহিনীর ইতিহাসে মিগ-২১ ছিল এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রথম চালানের পর আইএএফ মোট ৮৭০টিরও বেশি মিগ-২১ সংগ্রহ করে, যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত আইএএফ-এর মূল যুদ্ধবিমান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
এদিকে মিগ-২১ এর স্থানে এখন আসছে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হালকা যুদ্ধবিমান তেজস। এটি মিগ-২১-এর প্রাকৃতিক উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে ভারতের আকাশসীমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম