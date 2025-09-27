  2. আন্তর্জাতিক

নেতানিয়াহুর নিউইয়র্ক সফর ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৬ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নেতানিয়াহুর নিউইয়র্ক সফর ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু/ ফাইল ছবি: এএফপি

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তার এ সফরকে ঘিরে হাজারো মানুষ শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্ক সিটিতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেন।

বিক্ষোভকারীরা টাইমস স্কয়ারে সমবেত হন, যেখানে তারা ফিলিস্তিনের পতাকা উড়ান, কেফিয়েহ স্কার্ফ পরেন এবং ফ্রি প্যালেস্টাইন, গাজাকে অনাহারে মারো না, অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা চাই এখনই— এমন বিভিন্ন স্লোগান লেখা ব্যানার বহন করেন। পরে তারা সেখান থেকে মিছিল করে জাতিসংঘ ভবনের দিকে অগ্রসর হন।

নেতানিয়াহু তুমি পালাতে পারবে না, তোমার বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ। এমন স্লোগানে উত্তাল ছিল মিছিল।

একইদিন জাতিসংঘে দেওয়া ভাষণে নেতানিয়াহু পশ্চিমা দেশগুলোকে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। তার বক্তৃতা শুরুর সময় বহু প্রতিনিধি সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু এবং গোটা উপত্যকার জনসংখ্যার স্থানচ্যুতি আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। অনাহারে কাতর ফিলিস্তিনিদের ছবি বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ তৈরি করেছে। একাধিক মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ এই কর্মকাণ্ডকে গণহত্যা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

ইসরায়েল এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, ২০২৩ সালের অক্টোবরে হামাসের হামলায় ১ হাজার ২০০ জন নিহত ও ২৫০ জনেরও বেশি জিম্মি হওয়ার পর তারা আত্মরক্ষার জন্য এই পদক্ষেপ নিয়েছে।

এদিকে নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠ মিত্র ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে প্রো-প্যালেস্টাইন বিক্ষোভের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বিক্ষোভকারীদের গ্রেফতার এবং কিছু ক্ষেত্রে বিতাড়নের উদ্যোগও নিয়েছেন।

সূত্র: রয়টার্স

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।