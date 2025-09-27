ফের ইরানের ওপর জারি হচ্ছে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা
ইরানের ওপর জাতিসংঘের আরোপ করা যে অর্থনৈতিক ও সামরিক নিষেধাজ্ঞা এক দশক আগে পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে একটি চুক্তির পরে তুলে নেওয়া হয়েছিল, সেটি পুনরায় আরোপ করতে যাচ্ছে।
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং জার্মানি গত মাসে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে চিঠি দেওয়ার পর এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যেখানে তারা ইরানের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ তুলেছে।
আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাগুলো পুনরায় আরোপের এই উদ্যোগকে অন্যায্য, অবিচারপূর্ণ এবং অবৈধ বলে নিন্দা জানিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান।
এই পদক্ষেপ ছয় মাসের জন্য বিলম্বিত করার জন্য চীন ও রাশিয়ার উদ্যোগে শেষ মুহূর্তে একটি প্রস্তাব আনা হলেও, সেটি ১৫ সদস্যবিশিষ্ট পরিষদে মাত্র চারটি ভোট পেয়েছে। ফলে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা রোববার মধ্যরাত থেকে কার্যকর হবে।
২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি থেকে সরে যাওয়ার পর ইরান পারমাণবিক কার্যক্রম জোরদার করে।
ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রকে যৌথ বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা (জেসিপিওএ) থেকে সরিয়ে নেন, তার পূর্বসূরি বারাক ওবামার আমলে যে সমঝোতা হয়েছিল। ট্রাম্প এটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে সমালোচনা করেন।
ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র জুন মাসে ইরানের কয়েকটি পারমাণবিক স্থাপনা ও সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালানোর পর ইরান আন্তর্জাতিক আণবিক সংস্থার পরিদর্শকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনার মাধ্যমে নতুন পারমাণবিক চুক্তি অর্জনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।
এই সপ্তাহে জাতিসংঘে প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান বলেন, তার দেশ কখনো পারমাণবিক বোমা তৈরির চেষ্টা করবে না।
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বিদেশি শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তারা মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থির করার জন্য অজুহাত খুঁজছে।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, আগের হুমকি সত্ত্বেও ইরান পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (এনপিটি) থেকে সরে যাবে না।
তবে তিনি যোগ করেন, তেহরানের এই আশ্বস্ততা দরকার যে তার পারমাণবিক স্থাপনাগুলো ইসরায়েল দ্বারা আক্রান্ত হবে না, যাতে তার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম স্বাভাবিক করা যায়।
পেজেশকিয়ান বারবার সেই আলোচনার কথা উল্লেখ করেন, যা ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের হামলার আগে হয়েছিল, এবং তিনি অভিযোগ করেন যে যুক্তরাষ্ট্র আলোচনাকে গুরুত্ব দেয়নি।
আবার এসব নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে ইতিমধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলবে বলে তিনি মনে করেন।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম