৩৩ বছর পর ভারতীয় নারীকে ফেরত পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র

৩৩ বছর পর ভারতীয় নারীকে ফেরত পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্রে তিন দশকেরও বেশি সময় কাটানোর পর ৭৩ বছর বয়সী এক শিখ বৃদ্ধাকে ভারতে ফেরত পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক সংস্থা (আইসিই)।
হরজিত কৌর নামের এই নারী ১৯৯১ সালে নিজের দুই ছেলে নিয়ে পাঞ্জাবের রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে বাঁচতে ক্যালিফোর্নিয়ায় যান। তিনি সেখানেই বাস করতেন এবং সালোয়ার-কামিজের দোকানে কাজ করতেন। আশ্রয়ের জন্য বহুবার আবেদন করলেও তার প্রতিটিই প্রত্যাখ্যাত হয়।
৮ সেপ্টেম্বর আইসিই কর্তৃক তাকে গ্রেফতারের পর শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তার আইনজীবী দীপক আহলুওয়ালিয়া অভিযোগ করেছেন, কোনো অপরাধ না থাকলেও হরজিত কৌরের সঙ্গে অমানবিক ও অগ্রহণযোগ্য ব্যবহার করা হয়েছে।
তিনি জানান, হরজিত কৌরকে ১৯ সেপ্টেম্বর জর্জিয়ার এক ডিটেনশন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ২২ সেপ্টেম্বর ভারতে ফেরত পাঠানো হয়। যাওয়ার আগে তিনি তার ঘরে ফেরার সুযোগ পাননি, পরিবার বা বন্ধুদের সঠিকভাবে বিদায়ও জানাতে পারেননি।
আইনজীবী আরও বলেন, হরজিত কৌরকে ৬০-৭০ ঘণ্টা বিছানা ছাড়া একটি কক্ষে রাখা হয়েছিল, যেখানে তাকে মেঝেতে ঘুমাতে হয়—যদিও তার দুটো হাঁটুর জয়েন্টই প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তাকে বরফ দিয়ে ওষুধ খেতে বাধ্য করা হয় এবং এমন খাবার দেওয়া হয় যা তিনি খেতে পারেন না।
আইসিই জানিয়েছে, হরজিত কৌর ২০০৫ সালেই অভিবাসন আদালতের কাছ থেকে দেশে ফেরার নির্দেশ পেয়েছিলেন এবং তিনি একাধিকবার আপিল করেও প্রতিবার পরাজিত হয়েছেন। সব আইনি প্রক্রিয়া শেষে আইসিই কেবল আদালতের আদেশ কার্যকর করেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোর কাছে হারকিউলিসে বসবাস করা হরজিত কৌর দীর্ঘ ২০ বছর কাজ করেছেন, নিয়মিত কর দিয়েছেন। আইনের অধীনে, আশ্রয়ের আবেদন চলাকালে আবেদনকারী বৈধভাবে বসবাস ও কাজ করতে পারেন।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম