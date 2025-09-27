ডেনমার্কের প্রধান সামরিক ঘাঁটির আকাশে ‘রহস্যময়’ ড্রোন, রাশিয়াকে সন্দেহ

ডেনমার্কের প্রধান সামরিক ঘাঁটির আকাশে ‘রহস্যময়’ ড্রোন, রাশিয়াকে সন্দেহ
ডেনমার্কের প্রধান সামরিক ঘাঁটির আকাশে ‘রহস্যময়’ ড্রোন দেখা গেছে। এ ঘটনায় আবারও রাশিয়াকে সন্দেহ করা হচ্ছে।
ডেনিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় সময় রাত ৮টা ১৫ মিনিটে কারুপ বিমানঘাঁটির আকাশে ড্রোন দেখা যায়। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা এ ঘটনায় ঘাঁটির ওপরের বেসামরিক আকাশসীমা সাময়িকভাবে বন্ধ করা হলেও তাতে কোনো বাণিজ্যিক ফ্লাইট ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।
ডেনিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে, শুধু কারুপ নয়, আরও কয়েকটি সামরিক স্থাপনার কাছেও ড্রোন দেখা গেছে। তবে নিরাপত্তার স্বার্থে সেসব ঘাঁটির নাম প্রকাশ করা হয়নি। মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, ড্রোনগুলো কোথা থেকে এসেছে তা শনাক্ত করা যায়নি, কারণ সেগুলো ভূপাতিত করা হয়নি। তবে এ ঘটনায় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে তদন্ত চলছে। কর্তৃপক্ষ এটিকে সম্ভাব্য ‘হাইব্রিড আক্রমণ’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। যদিও এখনো রাশিয়ার সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
কারুপ বিমানঘাঁটিতে প্রায় ৩ হাজার ৫০০ কর্মী কাজ করেন। এটি ডেনিশ প্রতিরক্ষার মূল কেন্দ্র, যেখানে সব হেলিকপ্টার, আকাশ নজরদারি ও প্রতিরক্ষা কমান্ডের একটি অংশ অবস্থান করছে।
সাম্প্রতিক সপ্তাহে ডেনমার্কের বিভিন্ন বিমানবন্দরের আকাশেও একাধিকবার ড্রোন দেখা গেছে। সোমবার রাজধানী কোপেনহেগেন বিমানবন্দর কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ রাখতে হয়। বুধবার রাতে অ্যালবর্গ ও বিলুন্ড বিমানবন্দরেও একই কারণে আকাশসীমা বন্ধ করা হয়।
এ ছাড়া নরওয়ে, জার্মানি ও লিথুয়ানিয়ার আকাশে একই ধরনের ড্রোন দেখা গেছে। জার্মানির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার ডোব্রিন্ড সতর্ক করে বলেছেন, ড্রোন থেকে হুমকি বাড়ছে এবং বিষয়টি নিয়ে আগামী মাসে ইউরোপীয় অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা হবে।
ডেনিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, এটি কোনো ‘পেশাদার গোষ্ঠীর’ কাজ এবং স্থানীয়ভাবে আক্রমণ চালানো হয়ে থাকতে পারে। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, রাশিয়ার সম্পৃক্ততা এখনো নাকচ করার মতো নয়।
রাশিয়ার দূতাবাস অবশ্য এসব অভিযোগকে ‘অযৌক্তিক ও সাজানো নাটক’ হিসেবে অভিহিত করেছে। এর আগে এস্তোনিয়া, পোল্যান্ড ও রোমানিয়ার আকাশসীমায় রুশ ড্রোন ও যুদ্ধবিমান প্রবেশের অভিযোগে ন্যাটো সদস্য রাষ্ট্রগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল।
সূত্র: বিবিসি
কেএএ/