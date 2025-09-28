চালু হলো বিশ্বের উচ্চতম সেতু
চীনে বিশ্বের উচ্চতম সেতু যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। তিন বছরের প্রকৌশল কীর্তির এই সেতুটি গুইঝৌ প্রদেশে নির্মিত হয়েছে, যেখানে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সেতু অবস্থিত।
হুাজিয়াং গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ব্রিজ নদী ও বিশাল গিরিখাতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬২৫ মিটার উঁচুতে। এর আগে রেকর্ডধারী ছিল একই প্রদেশের ৫৬৫ মিটার উঁচু বেইপানজিয়াং ব্রিজ, যা এখন দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছে।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সরাসরি সম্প্রচারে দেখা যায়, নীল রঙের টাওয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল সেতুর ওপর দিয়ে গাড়ি চলাচল করছে, আর সেতুর কিছু অংশ মেঘের মধ্যে ঢেকে আছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীরা উপস্থিত ছিলেন এবং অনেকে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকারে তাদের গর্ব ও আনন্দ প্রকাশ করেন।
গুইঝৌ প্রাদেশিক পরিবহন বিভাগের প্রধান ঝাং ইয়িন জানান, এই সেতু চালু হওয়ায় দুই পাশের ভ্রমণ সময় দুই ঘণ্টা থেকে মাত্র দুই মিনিটে নেমে এসেছে।
তিনি বলেন, ফলে আঞ্চলিক পরিবহনে বিরাট উন্নতি ঘটবে এবং অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নে নতুন গতি আসবে।
গত কয়েক দশকে চীন দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও নগরায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অবকাঠামো খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে। পাহাড়ি গুইঝৌ প্রদেশে বর্তমানে হাজারো সেতুর মধ্যে এখন বিশ্বের দুটি সর্বোচ্চ সেতুই রয়েছে।
সূত্র: গাল্ফ নিউজ, সিএনএন
এমএসএম