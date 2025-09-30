  2. আন্তর্জাতিক

গাজায় যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের পরিকল্পনায় নেতানিয়াহুর ‌সমর্থন

প্রকাশিত: ০১:২৬ এএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে ইসরায়েল/ ফাইল ছবি: এএফপি

ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধ শেষ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনাকে সমর্থন জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি একে যুদ্ধের সমাপ্তি ও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

নেতানিয়াহু বলেন, আমি বিশ্বাস করি, আজ আমরা গাজায় যুদ্ধের অবসান ঘটানোর পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রগতির জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছি। এর প্রভাব মধ্যপ্রাচ্যের বাইরেও পড়বে।

ট্রাম্পকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আমি আপনার গাজায় যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনাকে সমর্থন করি, যা আমাদের যুদ্ধের লক্ষ্যগুলো অর্জন করে। এটি আমাদের সব বন্দিকে ইসরায়েলে ফেরত আনবে, হামাসের সামরিক সক্ষমতা এবং তার রাজনৈতিক শাসনকে অচল করে দেবে এবং নিশ্চিত করবে যে গাজা আর কখনো ইসরায়েলের জন্য হুমকি হবে না।

এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যৌথ সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে গাজায় শান্তির পরিকল্পনায় ‘সম্মতি’ দেওয়ার জন্য নেতানিয়াহুকে ধন্যবাদ জানান। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, হামাস এ চুক্তি প্রত্যাখ্যানও করতে পারে।

এরপর নেতানিয়াহু বলেন, আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা সবাইকে শান্তিপূর্ণভাবে যুদ্ধ শেষ করার সুযোগ দিচ্ছি। কিন্তু যদি হামাস পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যান করে, কিংবা তারা এটিকে প্রতিহত করার জন্য সবকিছু করে- তবে ইসরায়েল কঠিন জবাব দেবে।

