পশ্চিমবঙ্গজুড়ে প্রবল বর্ষণ-ঝড়ের আশঙ্কা, কমলা সতর্কতা জারি

প্রকাশিত: ০৫:১১ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) কলকাতায় প্রায় সারাদিনই বৃষ্টি হয়/ প্রতিনিধির পাঠানো ছবি

কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায ও এর আশপাশের জেলাগুলোতে বজ্রপাতসহ প্রবল বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। ফলে জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের প্রাদেশিক অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত জানিয়েছেন, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, কোচবিহারের একাধিক জায়গায় অতি ভারী বৃষ্টিপাতের শঙ্কা রয়েছে। সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে দমকা বাতাস। এতে বিপাকে পড়তে পারেন পর্যটকরা।

কমলা সতর্কতা জারি করা হয় যেসব অঞ্চলে সেগুলো হলো- কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, মেদিনীপুর জেলা কিছু অংশ। এসব অঞ্চলে বজ্রপাতসহ প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

এদিকে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তার সংলগ্ন মধ্য বঙ্গোপসাগরে অতি গভীর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

