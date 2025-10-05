  2. আন্তর্জাতিক

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

জিম্মিদের মুক্তির জন্য ইসরায়েলকে অবশ্যই বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে হবে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৮ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও/ ফাইল ছবি: এএফপি

গাজায় হামাসের হাতে আটক জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে ইসরায়েলকে অবশ্যই বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে হবে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। রোববার (৫ অক্টোবর) মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজের টকশো ‘ফেস দ্য নেশন’ এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানান তিনি।

রুবিও বলেন, আমার মনে হয়, ইসরায়েলসহ সবাই একমত যে বোমা হামলার মধ্যেই জিম্মি মুক্তি সম্ভব নয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এমন কিছু সম্ভব হবে না। তাই হামলা বন্ধ করতেই হবে।

একই দিনে সিএনএনের এক প্রতিবেদকের সঙ্গে টেক্সট বার্তায় আলাপে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিশ্চিত করেছেন যে, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু গাজায় সামরিক অভিযান বন্ধের ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন।

রোববার মিশরের রিসোর্ট শহর শারম আল-শেখে ইসরায়েল ও হামাসের আলোচনার কথা রয়েছে। নেতানিয়াহু আশা প্রকাশ করেছেন, গাজায় আটক জিম্মিদের মুক্তি ‘কয়েক দিনের মধ্যেই’ সম্ভব হতে পারে।

এই কূটনৈতিক উদ্যোগটি এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উপস্থাপিত যুদ্ধবিরতি ও বন্দি বিনিময় রোডম্যাপের প্রতি হামাসের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার পর। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী, গাজায় আটক ইসরায়েলিদের বিনিময়ে ইসরায়েলি কারাগারে থাকা ফিলিস্তিনিদের মুক্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

রুবিও রোববার আরও কয়েকটি মার্কিন টকশোতেও অংশ নেন, যেখানে তিনি গাজার পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য দেন। এনবিসি’র ‘মিট দ্য প্রেস’ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, জিম্মিদের মুক্তির পথে এখনো কিছু লজিস্টিক (প্রায়োগিক) জটিলতা রয়েছে, যেগুলো সমাধান করা জরুরি।

তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, দীর্ঘমেয়াদে গাজার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কাঠামো গঠন ও সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর নিরস্ত্রীকরণ আরও কঠিন হবে। তিনি আরও বলেন, তিন দিনের মধ্যে হামাসবিহীন নতুন প্রশাসন গঠন করা সম্ভব নয়। এতে সময় লাগবে।

অন্যদিকে, ট্রাম্প সিএনএনকে জানিয়েছেন, হামাস সত্যিই শান্তিতে রাজি কিনা সে বিষয়ে ‘খুব শিগগিরই’ পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। তিনি আরও হুঁশিয়ারি দেন, যদি হামাস ক্ষমতা ছাড়তে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তারা সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখোমুখি হবে!

সূত্র: এএফপি

এসএএইচ

