বিটকয়েনের নতুন রেকর্ড: মূল্য ছাড়ালো ১ লাখ ২৫ হাজার ডলার

বিটকয়েনের নতুন রেকর্ড: মূল্য ছাড়ালো ১ লাখ ২৫ হাজার ডলার
বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও মূল্যবান ক্রিপ্টোকারেন্সি বিটকয়েন আবারও নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। রোববার (৫ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় সকালের দিকে এটি ২.৭ শতাংশ বেড়ে এক লাখ ২৫ হাজার ২৪৫ দশমিক ৫৭ ডলারে লেনদেন হয়, যা এখন পর্যন্ত বিটকয়েনের সর্বোচ্চ মূল্য।
এর আগে চলতি বছরের আগস্টের মাঝামাঝি বিটকয়েনের সর্বোচ্চ মূল্য ছিল এক লাখ ২৪ হাজার ৪৮০ ডলার।
নতুন রেকর্ডটি এসেছে মূলত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের ক্রিপ্টোবান্ধব নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বৃদ্ধির কারণে।
শুক্রবার পর্যন্ত টানা আটদিন বিটকয়েনের দাম বেড়েছে, যা সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে ইতিবাচক প্রবণতা এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ডে নতুন বিনিয়োগ প্রবাহের ফল বলে মনে করা হচ্ছে।
অন্যদিকে, শুক্রবার মার্কিন ডলার প্রধান মুদ্রাগুলোর বিপরীতে দুর্বল হয়েছে, কারণ যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভাব্য সরকারি শাটডাউন (অচলাবস্থা) নিয়ে অনিশ্চয়তা বেড়েছে।
ফলে দেশটিতে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশও বিলম্বিত হচ্ছে— যেমন চাকরির পরিসংখ্যান, যা বিনিয়োগকারীরা অর্থনীতির দিকনির্দেশনা বোঝার জন্য নজর রাখে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম