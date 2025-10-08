আফগান সীমান্তে সংঘর্ষ, পাকিস্তানের ১১ সেনা নিহত
পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের ওরাকজাই জেলায় এক গোয়েন্দা অভিযানে সশস্ত্র জঙ্গিদের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১১ জন সদস্য নিহত হয়েছেন। নিহতদের এর মধ্যে একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও একজন মেজর রয়েছেন। এ ঘটানায় পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কার্যক্রম চালানো নিষিদ্ধ সংগঠন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর ১৯ জঙ্গিও নিহত হয়েছে। এ হামলার দায় স্বীকার করেছে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি)।
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জনসংযোগ দপ্তর থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বুধবার (৮ অক্টোবর) ভোরে আফগানিস্তানের সীমান্তসংলগ্ন ওরাকজাই জেলায় এক গোয়েন্দা অভিযানের সময় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল জুনাইদ আরিফ (৩৯) ও মেজর তায়েব রাহাত (৩৩)।
নিহতদের মধ্যে আরও রয়েছেন — নায়েব সুবেদার আজম গুল (৩৮), নায়েক আদিল হুসাইন (৩৫), নায়েক গুল আমির (৩৪), ল্যান্স নায়েক শের খান (৩১), ল্যান্স নায়েক তালিশ ফারাজ (৩২), ল্যান্স নায়েক ইরশাদ হুসাইন (৩২), সিপাহী তুফায়েল খান (২৮), সিপাহী আকিব আলী (২৩) ও সিপাহী মোহাম্মদ জাহিদ (২৪)।
রয়টার্স-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জঙ্গিরা প্রথমে একটি সামরিক মহড়া লক্ষ্য করে সড়কের পাশে বোমা হামলা চালায়, এরপর গুলি চালিয়ে আক্রমণ শুরু করে।
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ সেনাদের বীরত্ব ও ত্যাগের প্রশংসা করে নিহত সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এছাড়া ওই এলাকায় বাকি জঙ্গিদের নির্মূল করতে স্যানিটাইজেশন অপারেশন চলছে বলে জানিয়েছেন।
সাম্প্রতিক মাসগুলোতে পাকিস্তান তালেবান সরকারি বাহিনীর ওপর হামলা জোরদার করেছে। ইসলামাবাদ অভিযোগ করেছে, এই গোষ্ঠী আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা করে পাকিস্তানে হামলা চালায় এবং এতে ভারতের সহায়তা রয়েছে। তবে এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে কাবুল ও নয়াদিল্লি।
সুত্র : আল জাজিরা/ ডন
কেএম