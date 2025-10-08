ভারতে আতশবাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত ৬

ভারতে আতশবাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত ৬
ভারতে একটি আতশবাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ছয়জন নিহত এবং দুজন আহত হয়েছেন। বুধবার (৮ অক্টোবর) অন্ধ্র প্রদেশের ড. বি. আর. আম্বেদকর কোনসীমা জেলার ভি. সাভারাম গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানিয়েছে, লক্ষ্মী গণপতি ফায়ার ওয়ার্কস নামে ওই কারখানায় আতশবাজি তৈরির সময় হঠাৎ বিকট বিস্ফোরণ ঘটে এবং দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে শ্রমিকদের দেহ সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়।
আরও পড়ুন>>
ভারতে কাশির সিরাপ পানে আরও ২ শিশুর মৃত্যু, মৃত বেড়ে ১৯
হিমাচল প্রদেশে ভূমিধসে বাস চাপা পড়ে নিহত ১৫
ভারতে হাসপাতালের আইসিইউতে আগুন, ছয় রোগীর মৃত্যু
জেলার পুলিশ সুপার রাহুল মীনা ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দুকে বলেন, অন্তত ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের দেহ পুরোপুরি পুড়ে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, তারা কারখানার শ্রমিক ছিলেন।
তিনি আরও জানান, উদ্ধার অভিযান এখনো চলছে। নিহতদের পরিচয় শনাক্তের কাজ চলছে। আহত দুজনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
বার্তা সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া এক বিবৃতিতে পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনাটি সম্ভবত কারখানায় আতশবাজি তৈরির সময় অসাবধানতার কারণে ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত কারখানা ছিল।
সূত্র: দ্য হিন্দু
কেএএ/