ভারতের জন্য ভিসানীতি শিথিল হবে না: স্টারমার
যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার বলেছেন, ভারতের জন্য ভিসা নিয়মে কোনো শিথিলতা আনা হবে না। ভারতে পৌঁছানোর আগে তিনি এই মন্তব্য করেছেন।
যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্টারমার, যাদের মধ্যে আছেন উদ্যোক্তা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা। তাদের লক্ষ্য ব্রিটেনে ভারতীয় বিনিয়োগ বাড়ানো এবং ধীরগতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নত করা।
স্টারমার বলেন, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নয়নের বিশাল সুযোগ রয়েছে।
তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ভারতীয় কর্মী ও শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন কোনো ভিসা রুট খোলার পরিকল্পনা নেই।
জুলাই মাসে ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা দীর্ঘ আলোচনার পর গৃহীত হয়।
লেবার সরকার বর্তমানে অভিবাসন কমানোর চেষ্টা করছে এবং গত সপ্তাহে তাদের সম্মেলনে কঠোর স্থায়ী বসবাস নীতির ঘোষণা দিয়েছে।
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে স্টারমার বলেন, ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য চুক্তিতে ভিসার কোনো ভূমিকা নেই এবং এই অবস্থান অপরিবর্তিত আছে।
যুক্তরাষ্ট্রের এইচ-১বি ভিসা নীতিতে পরিবর্তনের পর ব্রিটেন কি ভারতীয় টেক উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করার জন্য নতুন ভিসা নীতির কথা ভাবছে কিনা জানতে চাইলে, স্টারমার বলেন, আমরা বিশ্বের সেরা প্রতিভাদের আকৃষ্ট করতে চাই, যাতে ব্রিটেনের অর্থনীতি বৃদ্ধি পায়। তবে ভারতের জন্য নতুন কোনো ভিসা রুট খোলার পরিকল্পনা নেই।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম