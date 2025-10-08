সিনেমা নয়, বাস্তব
রাশিয়ায় পড়তে গিয়ে যেভাবে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছালেন সাহিল
রাশিয়ায় পড়তে গিয়েছিলেন ভারতীয় শিক্ষার্থী সাহিল মোহাম্মদ হোসেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষার সেই স্বপ্ন যেন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে তার! বিদেশে পড়তে গিয়ে ঘটনাক্রমে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে যান ওই তরুণ। এখন ইউক্রেনের কারাগারে বসে নিজ দেশে ফেরার আকুতি জানাচ্ছেন তিনি। এ কোনো সিনেমার গল্প নয়, বাস্তবেই ঘটেছে এটি।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ইউক্রেনের সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়, রাশিয়ার সেনাবাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে ইউক্রেনীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এক ভারতীয় নাগরিক।
ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর ৬৩তম মেকানাইজড ব্রিগেড তাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে ওই ভারতীয় শিক্ষার্থীর একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। সেখানে তিনি নিজেকে গুজরাটের মাজোতি সাহিল মোহাম্মদ হোসেন হিসেবে পরিচয় দেন।
এ বিষয়ে ভারতের কর্মকর্তারা এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেননি। নয়াদিল্লির সরকারি সূত্র জানিয়েছে, কিয়েভে ভারতীয় দূতাবাস ঘটনাটির সত্যতা যাচাই করছে এবং এখনো ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো বার্তা পায়নি।
যেভাবে পৌঁছালেন যুদ্ধের ময়দানে
ইউক্রেনীয় সংবাদমাধ্যম দ্য কিয়েভ ইন্ডিপেনডেন্ট জানায়, ২২ বছর বয়সী সাহিল রাশিয়ায় পড়াশোনা করতে গিয়েছিলেন। পরে মাদকসংক্রান্ত অপরাধে সাত বছরের কারাদণ্ড হয় তার। তবে শাস্তি এড়াতে চাইলে রুশ সেনাবাহিনীতে যোগদানের প্রস্তাব দেওয়া হয় তাকে।
ভিডিওতে সাহিল হোসেন বলেন, আমি কারাগারে থাকতে চাইনি, তাই বিশেষ সামরিক অভিযানের জন্য চুক্তি সই করি। কিন্তু আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলাম।
তিনি জানান, মাত্র ১৬ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে গত ১ অক্টোবর তাকে প্রথমবারের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়। তিনদিন পর কমান্ডারের সঙ্গে বিতণ্ডার জেরে তিনি প্রতিপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।
‘আমি দুই থেকে তিন কিলোমিটার দূরে ইউক্রেনীয় ট্রেঞ্চের অবস্থান দেখতে পাই। তখনই আমি অস্ত্র ফেলে বলি, আমি লড়তে চাই না, আমার সাহায্য দরকার। আমি রাশিয়ায় ফিরতে চাই না,’ বলেন সাহিল।
রুশ সেনাবাহিনীতে আরও ভারতীয়
গত মাসে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, রুশ সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত থাকা ২৭ ভারতীয় নাগরিকের মুক্তি ও দেশে ফেরার দাবি জানানো হয়েছে।
রিপোর্টে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ী ভিসায় রাশিয়ায় যাওয়া কিছু ভারতীয়কে জোরপূর্বক রুশ সামরিক ইউনিটে যুক্ত করা হয়েছে। ভাতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও গত বছর মস্কো সফরে বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন।
সরকারি হিসাবে এখন পর্যন্ত ১৫০ জনেরও বেশি ভারতীয় নাগরিক রুশ সেনাবাহিনীতে যুক্ত হয়েছেন। এর মধ্যে অন্তত ১২ জন ইউক্রেন যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, ৯৬ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আরও ১৬ জন নিখোঁজ রয়েছেন।
সূত্র: দ্য হিন্দু, কিয়েভ ইন্ডিপেনডেন্ট
