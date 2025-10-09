চীন হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে: তাইওয়ান

চীন হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে: তাইওয়ান
চীন তাইওয়ানের কাছাকাছি সামরিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করছে এবং ভবিষ্যতে আকস্মিক হামলা চালানোর সক্ষমতা বাড়াচ্ছে। একইসঙ্গে তারা তথাকথিত হাইব্রিড বা মিশ্র অনলাইন যুদ্ধ কৌশলের মাধ্যমে তাইওয়ান সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা নষ্ট করার চেষ্টা করছে। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, গত পাঁচ বছরে চীন গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত তাইওয়ানের ওপর সামরিক চাপ বাড়িয়েছে। ২০২২ সালের পর থেকে দ্বীপটির চারপাশে অন্তত সাত দফা বড় আকারের মহড়া পরিচালনা করেছে বেইজিং।
তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, চীনা কমিউনিস্টরা নিয়মিতভাবে তথাকথিত গ্রে জোন বা ধূসর অঞ্চলের হয়রানি কৌশল গ্রহণ করছে, যা যৌথ যুদ্ধ প্রস্তুতি টহল, লক্ষ্যভিত্তিক সামরিক মহড়া এবং মানসিক যুদ্ধের সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের ওপর একটি সর্বাত্মক হুমকি তৈরি করছে।
গ্রে জোন কৌশল হলো এমন অ-যুদ্ধমূলক কার্যক্রম যা সরাসরি যুদ্ধ না করেও চাপ সৃষ্টি করে—যেমন উপকূলরক্ষী টহল, পানির নিচের তার কাটা বা বেলুন উড়ানো ইত্যাদি।
তাইওয়ানের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, চীন হাইব্রিড যুদ্ধ কৌশল ব্যবহার করে জনগণের মধ্যে সরকারের প্রতি আস্থা দুর্বল করার চেষ্টা করছে, প্রতিরক্ষা ব্যয়ের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করছে, এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সাইবার নিরাপত্তা দুর্বল করা ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর দুর্বলতা খুঁজে বের করছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রচলিত ও অপ্রচলিত উভয় সামরিক পদক্ষেপের মাধ্যমে চীন তাইওয়ানে হামলা এবং বিদেশি শক্তির সঙ্গে সংঘাতের সক্ষমতা যাচাই করছে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম