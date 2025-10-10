যেসব কারণে শান্তিতে নোবেল পেলেন মারিয়া কোরিনা মাচাদো

যেসব কারণে শান্তিতে নোবেল পেলেন মারিয়া কোরিনা মাচাদো
নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করেছে ভেনেজুয়েলার গণতন্ত্রকামী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে।
কমিটি জানিয়েছে, মাচাদোকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ভেনেজুয়েলায় গণতান্ত্রিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের পক্ষে তার দীর্ঘ ও সাহসী সংগ্রামের স্বীকৃতিস্বরূপ।
নোবেল কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুই দশকেরও বেশি সময় আগে, ‘সুমাতে’ নামের গণতান্ত্রিক উন্নয়নকেন্দ্রিক একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মারিয়া কোরিনা মাচাদো ভেনেজুয়েলায় মুক্ত ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে দাঁড়িয়েছিলেন। তখনই তিনি অস্ত্র নয়, ব্যালটের মাধ্যমে পরিবর্তনের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেন।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এরপর থেকে তিনি ধারাবাহিকভাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও জনগণের প্রতিনিধিত্বের পক্ষে কথা বলে আসছেন।
২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে, মাচাদো বহু বছর ধরে ভেনেজুয়েলার জনগণের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে গেছেন। তিনি বিরোধীদলীয় জোটের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু স্বৈরশাসন তার প্রার্থিতা বাতিল করে দেয়। এরপর তিনি অন্য দলের প্রার্থী এডমুন্ডো গনজালেজ উরুতিয়াকে সমর্থন জানান।
তার নেতৃত্বে শত-সহস্র স্বেচ্ছাসেবক রাজনৈতিক বিভাজন পেরিয়ে একত্রিত হন এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, যেন স্বচ্ছ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় — এমনকি গ্রেফতার, নির্যাতন ও নিপীড়নের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও।
নোবেল কমিটি বলেছে, মাচাদোর এই আন্দোলন ছিল নাগরিক সাহস, শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ এবং গণতান্ত্রিক দৃঢ়তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।”
২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারের অর্থমূল্য ১১ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনা (প্রায় ১.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। পুরস্কারটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হবে ১০ ডিসেম্বর, আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে নরওয়ের রাজধানী ওসলোতে।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম