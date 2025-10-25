  2. আন্তর্জাতিক

সোনার দোকানে অভিনব চুরি

আসল আংটি সরিয়ে নকল রাখলেন নারী, ধরা সিসি ক্যামেরায়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪১ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
আসল আংটি সরিয়ে নকল রাখলেন নারী/ ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

সোনার দোকানে আসল আংটি সরিয়ে নকল রাখলেন দুই নারী। আর সেই দৃশ্য ধরা পড়লো সিসি ক্যামেরায়। সম্প্রতি ভারতের দিল্লিতে এক গহনার দোকানে ঘটেছে এমন অভিনব চুরির ঘটনা।

লক্ষ্মী নগরের ওই দোকানের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, দুই নারী ক্রেতা অত্যন্ত চতুরভাবে আসল সোনার আংটির জায়গায় নকল আংটি রেখে দেন।

ভিডিওতে দেখা যায়, দোকানের এক নারী বিক্রেতা যখন গহনা দেখাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় তিনি সামান্য পিছনে ফিরতেই দুই নারী সুযোগ নেন। মুহূর্তের মধ্যেই তারা আসল সোনার আংটি বদলে নকল আংটি রেখে দেন।

পুরো ঘটনাটি ধরা পড়ে দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায়। ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।

একজন এক্স ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘চোরেরাও এখন নতুন কৌশলে কাজ করে! আসল আংটির জায়গায় নকল আংটি রাখা হলেও ক্যামেরায় সব ধরা পড়েছে।’

ভিডিওটি ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে প্রায় দুই লাখ ভিউ পেয়েছে। অনেকে মন্তব্য করেছেন, দোকানে ঢোকার আগে আধার কার্ড স্ক্যান করা উচিত, তাহলে এদের চিহ্নিত করা সহজ হবে।

বর্তমানে দিল্লিতে সোনার দাম প্রতি গ্রাম ২৪ ক্যারেটের জন্য ১২ হাজার ৫৭৭ রুপি, ২২ ক্যারেটের জন্য ১১ হাজার ৫৩০ রুপি এবং ১৮ ক্যারেটের জন্য ৯ হাজার ৪৩৭ রুপি বলে জানিয়েছে স্থানীয় বাজার সূত্র।

সূত্র: ফ্রি প্রেস জার্নাল
