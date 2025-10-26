  2. আন্তর্জাতিক

আসিয়ান কী, এবারের সম্মেলন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪০ এএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
আসিয়ান কী, এবারের সম্মেলন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?
এবারের আসিয়ান সম্মেলন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে/ ছবি: আসিয়ান

আসিয়ান বা অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথইস্ট এশিয়ান ন্যাশনস হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১ দেশের একটি আঞ্চলিক জোট। এর সদস্য দেশগুলো হলো— ব্রুনেই, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং সদ্য যুক্ত হওয়া পূর্ব তিমুর।

১৯৬৭ সালে স্নায়ুযুদ্ধের সময় আসিয়ান গঠিত হয়। প্রথমদিকে এই জোটের উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিজমের বিস্তার রোধ করা। তবে গত ৫০ বছরে এটি আঞ্চলিক সহযোগিতা, বাণিজ্য, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নভিত্তিক এক সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানে আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর মোট জনসংখ্যা ৬৮ কোটি ৮০ লাখের বেশি এবং তাদের সম্মিলিত জিডিপি প্রায় ৩ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন ডলার (মার্কিন বাণিজ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী)।

আরও পড়ুন>>
মালয়েশিয়ায় পা রেখে এশিয়া সফর শুরু করলেন ট্রাম্প
মালয়েশিয়ায় ট্রাম্পবিরোধী মোটরসাইকেল র‌্যালি, গ্রেফতার ৫০
আসিয়ান সম্মেলনে বাণিজ্য ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা

এ বছর আসিয়ানের একাদশ সদস্য হিসেবে পূর্ব তিমুরকে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেশটি ২০০২ সালে ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে এবং বর্তমানে এর জনসংখ্যা প্রায় ১৪ লাখ।

সম্মেলনে কারা অংশ নিচ্ছেন?

এবারের আসিয়ান সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ, জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং এবং নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাকসন।

রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছেন উপ-প্রধানমন্ত্রী আলেক্সান্ডার নোভাক এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অংশ নিচ্ছেন ভার্চুয়ালি।

এছাড়া ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কারনি ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসাও কুয়ালালামপুরে উপস্থিত থাকবেন।

বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং ফিফার প্রতিনিধিরাও কিছু বৈঠকে অংশ নেবেন বলে জানিয়েছে মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বারনামা।

সম্মেলনে কী কী ঘটবে?

মূল আসিয়ান ও পূর্ব এশিয়া সম্মেলনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর নেতাদের সঙ্গে আলাদা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা হলো থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর, যা অনুষ্ঠিত হবে রোববার। এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম।

গত জুলাইয়ে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষে কয়েক ডজন মানুষ নিহত এবং লাখো মানুষ বাস্তুচ্যুত হন। মালয়েশিয়া, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় পাঁচ দিন পর যুদ্ধবিরতি হয়।

তবে বিশ্লেষকদের মতে, এই শান্তিচুক্তি বাস্তব সমাধানের চেয়ে ট্রাম্পের ‘সাফল্য প্রদর্শন’-এর সুযোগ হিসেবেই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।

কম্বোডিয়ার বিরোধীদলীয় নেত্রী মু সুচুয়া আল-জাজিরাকে বলেন, এই চুক্তি শান্তির জন্য নয়, বরং বাণিজ্য সুবিধার বিনিময়ে চাপ প্রয়োগের মতো। অনেকেই একে অর্থনৈতিক ব্ল্যাকমেইল বলছেন।

কী আলোচনা হবে?

সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে— যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত শুল্কনীতি, চীনের বিরল খনিজ রপ্তানি সীমিতকরণ, মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দ্রুত বেড়ে চলা সাইবার প্রতারণা কেন্দ্রগুলো।

এই বিরল খনিজগুলো আধুনিক প্রযুক্তিপণ্যে অপরিহার্য, আর এর উৎপাদনে চীন একচেটিয়া অবস্থান দখল করে আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চলতি বছরের এপ্রিলে ‘লিবারেশন ডে ট্যারিফস’ নামে নতুন শুল্কনীতি চালু করেন, যার ফলে আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর ওপর ১০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

আসিয়ান বিষয়ক বিশ্লেষক মার্কো ফস্টার জানান, প্রায় সবাই ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ চাইবে। সবাই চেষ্টা করবে কোনোভাবে তার সঙ্গে বা তার দলের কারও সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসতে।

এই বৈঠকগুলো থেকে ভবিষ্যৎ আঞ্চলিক বাণিজ্য, নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক সম্পর্কের দিকনির্দেশনা নির্ধারিত হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সূত্র: আল-জাজিরা
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।