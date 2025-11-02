  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২ নভেম্বর ২০২৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৯ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২ নভেম্বর ২০২৫

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

সুদানে আরএসএফের তাণ্ডব: খুন-ধর্ষণ-নির্যাতনের ভয়াবহ অভিযোগ
সুদানের দারফুর অঞ্চলে আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)-এর নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর এল-ফাশের শহর থেকে হাজার হাজার মানুষ নিখোঁজ হয়ে গেছে। পালিয়ে বেঁচে আসা অনেকেই জানিয়েছেন খুন-ধর্ষণ-নির্যাতনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা।

সুদানে বিদ্রোহীদের চীনা ড্রোন-কামান দিচ্ছে আরব আমিরাত: মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা
সুদানে বিদ্রোহীদের চীনা ড্রোন-কামান দিচ্ছে আরব আমিরাত। এমনটিই দাবি করেছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। ওয়াশিংটনভিত্তিক সংবাদপত্র ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

নাইজেরিয়ায় হামলার হুমকি ট্রাম্পের
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, যদি নাইজেরিয়া সরকার খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে চলমান সহিংসতা প্রতিহত না করে, তাহলে তিনি দেশটিতে হামলা চালাবেন এবং সম্প্রতি নাম পরিবর্তন করা ওয়ার ডিপার্টমেন্টকে সম্ভাব্য পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন।

লুফি থেকে হামতারো, জেন-জি আন্দোলনের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠছে পূর্ব এশিয়ার পপ সংস্কৃতি
জাপানের জনপ্রিয় মাঙ্গা ও অ্যানিমে সিরিজ ওয়ান পিস’র নায়ক মাংকি ডি. লুফি প্রাণবন্ত একজন কিশোর জলদস্যু। তার মুখে সবসময় থাকে হাসি, আর মাথায় থাকে খড় দিয়ে বানানো হ্যাট (টুপি)। লুফি ও তার দল সমুদ্র পাড়ি দেয় অমূল্য ধনসম্পদের খোঁজে, পথে পথে লড়াই করে দুর্নীতিগ্রস্ত ও দমনমূলক ‘ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট’ বা ‘বিশ্ব সরকারের’ বিরুদ্ধে। তাদের পতাকায় দেখা যায় এক জলি রজার- একটি খুলি ও হাড়ের প্রতীকের সঙ্গে লুফির টুপি।

যুক্তরাজ্যে ট্রেনে ছুরিহামলায় ২ ব্রিটিশ আটক, ‘সন্ত্রাসের যোগ নেই’ বলছে পুলিশ
যুক্তরাজ্যে ট্রেনে ছুরিহামলার ঘটনায় দুই ব্রিটিশ নাগরিককে আটক করা হয়েছে। তবে এই ঘটনার সঙ্গে ‘সন্ত্রাসের যোগ নেই’ বলে দাবি করেছে পুলিশ। শনিবার (১ নভেম্বর) ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজশায়ারের হান্টিংডনে লন্ডনগামী একটি ট্রেনে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

মেক্সিকোতে প্রকাশ্যে মেয়রকে গুলি করে হত্যা
মেক্সিকোর একটি শহরে প্রকাশ্যে মেয়রকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। স্থানীয় সময় শনিবার একটি অনুষ্ঠান চলাকালে বন্দুকধারীরা মেয়রকে গুলি করে হত্যা করেছে বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে। খবর এএফপির।

যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ শারা
সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ শারা আসন্ন নভেম্বরের ১০ তারিখের দিকে ওয়াশিংটন সফরে যাচ্ছেন বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সিরিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত টম ব্যারাক। এটি হবে মার্কিন রাজধানীতে কোনো সিরীয় রাষ্ট্রপ্রধানের প্রথম সরকারি সফর।

লেবাননে ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় নিহত ৪
লেবাননের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় কমপক্ষে চারজন নিহত হয়েছে। ফলে হিজবুল্লাহর সঙ্গে প্রায় এক বছর ধরে চলা যুদ্ধবিরতির ওপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। শনিবার এক বিবৃতিতে লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নাবাতিয়েহ জেলার কাফার্সির শহরে ইসরায়েলি হামলায় তিনজন আহত হয়েছেন। খবর আল জাজিরার।

বিপৎসীমার ওপর তিস্তার পানি, পশ্চিমবঙ্গে সতর্কতা জারি
ফের দুর্যোগের কবলে পশ্চিমবঙ্গ। দু'দিন ধরে উত্তরবঙ্গের পাহাড় এবং সমতলে চলছে তুমুল বৃষ্টিপাত। এর প্রভাবে বিপৎসীমার ওপর বইতে শুরু করেছে তিস্তার পানি। তার সঙ্গে ফুঁসছে তোর্সা, বালাসনও। এ কারণে মেখলিগঞ্জ থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত তিস্তা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাদুঘর চালু মিশরে, কী আছে সেখানে?
প্রাচীন বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের একটি মিশরের দ্য গ্রেট পিরামিড অফ খুফুর কাছেই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে দ্য গ্র্যান্ড ইজিপশিয়ান মিউজিয়ামের। এটাকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর বলা হচ্ছে, যেখানে এক লাখেরও বেশি প্রত্নসামগ্রী রাখা হয়েছে। প্রাক-রাজবংশীয় সময় থেকে গ্রীক ও রোমান যুগ পর্যন্ত প্রায় সাত হাজার বছরের ইতিহাস সেখানে ঠাঁই পেয়েছে।

গোল্ডেন ভিসাধারীদের জন্য নতুন ৪ সুবিধা ঘোষণা করলো আমিরাত
সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) গোল্ডেন ভিসাধারীরা এখন পাচ্ছেন আরও উন্নত ও নিরাপদ ভ্রমণসহ জরুরি সহায়তা সুবিধা। ইউএই-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্প্রতি চারটি নতুন সেবা চালু করেছে, যা গোল্ডেন ভিসা প্রাপ্তদের ও তাদের পরিবারের জন্য বিদেশে অবস্থানকালে অগ্রাধিকারমূলক সহায়তা নিশ্চিত করবে।

কেএএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।