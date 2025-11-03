  2. আন্তর্জাতিক

ভারত এজন্যই এত নোংরা!

প্রকাশিত: ০৫:১৩ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
বিদেশি পর্যটককে রাস্তায় ময়লা ফেলতে বলেন ভারতীয় দোকানদার/ ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

ভারতে বেড়াতে গিয়ে দোকান থেকে আইসক্রিম কিনেছিলেন এক বিদেশি নারী পর্যটক। কিন্তু আশপাশে ডাস্টবিন দেখতে না পেয়ে আইসক্রিমের মোড়ক কোথায় ফেলতে হবে, তা বুঝতে পারছিলেন না তিনি। তখন দোকানদার নিজেই মোড়কটি নিয়ে রাস্তার কাছে ফেলে দেন। এভাবে যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলতে দেখে যারপরনাই অবাক হন ওই পর্যটক।

এ ঘটনার ভিডিও সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। বিদেশি পর্যটককে রাস্তায় ময়লা ফেলতে বলায় যেমন তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন ওই দোকানদার, তেমনি ভারতীয়দের নাগরিক সচেতনতা ও পরিচ্ছন্নতা নিয়েও নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে।

ভিডিওতে দেখা যায়, এক বিদেশি নারী আইসক্রিম কেনার পর দোকানদারকে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করেন, ‘ডাস্টবিন আছে কি?’ তখন দোকানদার তাকে বলেন, ‘রাস্তায় ফেলে দেন।’ এতে পর্যটক কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লে শেষ পর্যন্ত দোকানদার নিজেই মোড়কটি নিয়ে রাস্তার ধারে ফেলে দেন। এসময় আশপাশে চিপস-আইসক্রিমের আরও কিছু মোড়ক পড়ে থাকতে দেখা যায়।

 
 
 
আমিনা ফাইন্ডস নামে ওই পর্যটকের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ভিডিওটি শেয়ার করা হয়। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘কেন কিছু মানুষ এমন হয়?’

পোস্টটি মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায় এবং কমেন্ট সেকশনে হাজারও ব্যবহারকারী নিজেদের ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেন।

একজন মন্তব্য করেন, ‘ভারত এজন্যই এত নোংরা!’ আরেকজন বলেন, ‘একটা ডাস্টবিন রাখা কি এত কঠিন?’

তবে কিছু ব্যবহারকারী দোকানদারের পক্ষেও মন্তব্য করেন। তাদের একজন লিখেছেন, ‘হয়তো পরে সব একসঙ্গে পরিষ্কার করবেন। কেউ নিজের দোকানের সামনে ময়লা রাখতে চায় না।’

সূত্র: এনডিটিভি
