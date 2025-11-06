  2. আন্তর্জাতিক

প্রকাশ্যে মূত্রত্যাগের ভিডিও ভাইরাল: হয়রানিতে চরম সিদ্ধান্ত যুবকের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৫৬ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
প্রকাশ্যে মূত্রত্যাগের ভিডিও ভাইরাল হয় দুই যুবকের/ প্রতীকী ছবি: এআই দিয়ে তৈরি

প্রকাশ্যে মূত্রত্যাগের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর লাগাতার হুমকি ও হয়রানির শিকার হচ্ছিলেন যুবক। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে শেষ পর্যন্ত চরম সিদ্ধান্ত নেন তিনি। কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হন ২৮ বছর বয়সী ওই যুবক।

সম্প্রতি এই ঘটনা ঘটেছে ভারতের মহারাষ্ট্রে জালনা জেলার ঠোকমাল টান্ডা এলাকায়।

পুলিশ বলেছে, মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সাম্ভাজীনগরে প্রকাশ্যে মূত্রত্যাগের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর এক যুবক আত্মহত্যা করেছেন। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর থেকে লাগাতার হুমকি ও হয়রানির শিকার হচ্ছিলেন।

জানা যায়, কিছুদিন আগে ওই যুবক ও তার এক বন্ধু ছত্রপতি সাম্ভাজীনগর রেলস্টেশনের নামফলকের নিচে মূত্রত্যাগ করেন। সেই দৃশ্যের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর তারা দুজনই প্রকাশ্যে দুঃখপ্রকাশ করেন।

তবে পুলিশ বলছে, এরপরও ওই যুবককে ফোনকল ও মেসেজের মাধ্যমে বারবার হুমকি ও অপমান করা হচ্ছিল। ক্রমাগত হয়রানিতে ক্লান্ত হয়ে যুবক তার বন্ধুদের বলেন, তিনি আর এই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছেন না। এরপরই আত্মহত্যা করেন।

এ ঘটনায় ভিডিওটি ছড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে জড়িত এবং হয়রানিতে উসকানি দেওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা (এফআইআর) দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সূত্র: এনডিটিভি
