ভারতে ভোটার তালিকায় ২২ নামে ‘ব্রাজিলিয়ান মডেলের’ ছবি, বিতর্কের ঝড়

ভারতে ভোটার তালিকায় ২২ নামে ‘ব্রাজিলিয়ান মডেলের’ ছবি, বিতর্কের ঝড়
ভারতের ভোটার তালিকায় দেখা যাচ্ছে ‘ব্রাজিলিয়ান মডেল’-এর ছবি। আর সেই ছবি ব্যবহার করে ২২ বার ভোটের অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তার উপস্থাপিত এই ‘ভোট চুরি’র প্রমাণ নিয়ে বিতর্কের ঝড় শুরু হয়েছে দেশটির রাজনৈতিক মহলে।
রাহুল গান্ধীর দাবি, হরিয়ানায় ভোটার তালিকায় ২২ জনের নামের সঙ্গে একজন নারীর ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সেই নারী কোনো ভারতীয় নন, বরং একজন ‘ব্রাজিলিয়ান মডেল’। ইন্টারনেটের স্টক ফটো থেকে ছবি নিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে ভোটার তালিকায়।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক ও রাজনৈতিক ঝড়।
আরও পড়ুন>>
অবিবাহিত রামকমলের ‘৪৮ ছেলে’: ভারতে ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্কের ঝড়
বিহারে ‘মৃত ভোটারদের’ সঙ্গে চায়ের আড্ডায় রাহুল গান্ধী
ভারতে রাহুল-প্রিয়াঙ্কা আটক
হরিয়ানার রাই আসনের ভোটার মুনেশ বলেন, আমার কাছে যে কার্ড আছে তাতে আমার ছবি আছে। আমি ভোট দিয়েছি। কিন্তু রাহুল গান্ধী যে ছবিটা দেখিয়েছেন, আমি জানি না ওই নারী কে।
জানা যায়, রাহুল গান্ধীর দেখানো সেই ছবির আসল মালিক লারিসা নেরি। তিনি ব্রাজিলের সাও পাওলোর একজন হেয়ারড্রেসার। আট বছর আগে তোলা তার ছবিটি ব্যবহার করা হয়েছে মুনেশের ভোটার কার্ডে।
ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর লারিসা সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘আমাকে ভারতীয় দেখিয়ে মানুষ ঠকানো হচ্ছে! এ কী পাগলামি!’
রাহুল গান্ধীর অভিযোগ: ‘ভোট চুরির কারখানা’
রাহুল গান্ধী দাবি করেছেন, এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তার ভাষায়, ‘এক নারী, পাঁচ নাম, ২২ ভোট—এটা এলোমেলো নয়, সংগঠিত ভোট চুরি।’ তিনি অভিযোগ করেন, হরিয়ানার ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রায় ২৫ লাখ জাল ভোট পড়েছে, যা কয়েকটি আসনের ফল ঘুরিয়ে দিতে যথেষ্ট।
রাই আসনে কংগ্রেসের প্রার্থী ভাগবান অন্তিলকে মাত্র ৪ হাজার ৬৭৩ ভোটে হারিয়েছেন বিজেপির কৃষ্ণা গহলাওয়াত।
আরও পড়ুন>>
ভোটের প্রচারে পুকুরে নেমে জেলেদের সঙ্গে মাছ ধরলেন রাহুল গান্ধী
ভোট চোরদের রক্ষা করছে নির্বাচন কমিশন: অভিযোগ রাহুল গান্ধীর
ভারতে ‘ভোট চুরি’র প্রশ্নে মুখোমুখি রাহুল গান্ধী ও নির্বাচন কমিশন
বিজেপি অবশ্য এসব অভিযোগকে ‘ভোট-পূর্ব নাটক’ বলে উড়িয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, বিহারে কিছু না পেয়ে রাহুল এখন হরিয়ানায় নাটক শুরু করেছেন।
নির্বাচন কমিশনও অভিযোগ অস্বীকার করেছে। কর্মকর্তারা জানান, হরিয়ানার ভোট অডিট চলাকালীন কংগ্রেস এসব অনিয়মের কথা কখনো তোলেননি। তারা রাহুলের প্রমাণকে ‘অযাচিত ও বিভ্রান্তিকর’ বলেছে।
এনডিটিভির অনুসন্ধানে নতুন তথ্য
তবে এনডিটিভির অনুসন্ধানে উঠে এসেছে ভিন্ন চিত্র। সোনিপতের বিভিন্ন গ্রামে সাংবাদিকরা দেখতে পেয়েছেন ভোটার তালিকায় বহু নাম উধাও, একাধিক নামের পুনরাবৃত্তি, এমনকি পুরো পরিবারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। মালিকপুর গ্রামের এক পরিবারের চার সদস্যের নাম রহস্যজনকভাবে মুছে গেছে বলে জানা গেছে।
এর আগে, উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে ভোটার তালিকায় রামকমল দাস নামে এক ব্যক্তিকে দেখানো হয়েছিল ৪৮ জন ছেলের বাবা হিসেবে, যার মধ্যে ১৩ জনের জন্ম একই বছরে! সেই ঘটনায় দেশজুড়ে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে সে সময় নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ করতে গিয়ে আটক করা হয়।
কেএএ/