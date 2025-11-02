সঙ্গী আপনাকে ‘পকেটিং’ করছে বুঝবেন যেভাবে
ডিজিটাল যুগে অনেক মানুষ তাদের রোমান্টিক সম্পর্ক বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে শেয়ার করে। তারা আড্ডা বা ঘুরতে যাওয়ার মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। কিন্তু এমন কিছু মানুষও আছেন যারা তাদের সম্পর্ক শুধুই নিজেদের মধ্যে রাখতে চান। তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছুই শেয়ার করেন না, বাস্তব জীবনে সম্পর্কের খোঁজও পাওয়া যায় না। এই ধরনের মানুষরা সম্পর্ক পকেটে বন্দি করে রাখেন। ডিজিটাল যুগে এই সম্পর্ককে পকেটিং সম্পর্ক বলা হয়।
পকেটিং মানে কী
বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক দেখা যায় তার মধ্যে পকেটিং রিলেশন অন্যতম । স্কুল ,কলেজ, অফিসে এই ধরনের সম্পর্ক খুব বেশি দেখা যায়। এটি এমন এক ধরনের সম্পর্ক যেখানে দুজন প্রেমে থাকলেও সেই সম্পর্ক কাউকে জানাতে চান না। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় থাকে না যে, তারা সম্পর্কে আছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায়ও তাদের সম্পর্কে কোনো ছবি, পোস্ট থাকে না। এই ধরনের আচরণকেই মর্ডান ডেটিংয়ে ‘পকেটিং’ বলা হয়। সহজ ভাষায়, যখন কেউ তার ভালোবাসার মানুষকে নিজের জীবনের বাইরে লুকিয়ে রাখে, তখনই তাকে বলা হয় পকেটিং-মানে পকেটের ভেতর লুকিয়ে রাখা সম্পর্ক।
পকেটিং কেন করে?
পকেটিং করার পেছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে। কেউ কেউ প্রতিশ্রুতি বা কমিটমেন্ট নিতে ভয় পান, তাই সম্পর্ক প্রকাশ করতে চান না। আবার অনেক সময় সামাজিক চাপ, অন্য সম্পর্ক জড়িত থাকা অথবা ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তাও কারণ হতে পারে। তবে যাই হোক, পকেটিং একটি সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর। এতে ভুল বোঝাবুঝি, মানসিক চাপ ও নিরাপত্তাহীনতা বাড়ে, বিশেষ করে সেই মানুষের মধ্যে যাকে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে।
যারা পকেটিং করেন, তাদের সবার উদ্দেশ্য যে খারাপ তা নয়। কারো আগের খারাপ অভিজ্ঞতা, সম্পর্কে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ার ভয় বা নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে গোপন রাখার প্রবণতার কারণে হতে পারে। সামাজিক বা পারিবারিক চাপও বড় ভূমিকা নেয়। সম্পর্ক জানাজানি হলে আশপাশের মানুষের মন্তব্য, সমালোচনা বা প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা থেকে অনেকেই সঙ্গীকে আড়ালে রাখেন। পকেটিংয়ের পেছনে সব সময় প্রতারণা না থাকলেও, এই আচরণ একটি সম্পর্ককে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয়। এতে ভরসার জায়গা নড়ে যায়, সঙ্গীর মনে সন্দেহ জন্মায়, সম্পর্কে ভারসাম্য নষ্ট হতে থাকে।
কীভাবে বুঝবেন আপনার সঙ্গী আপনাকে পকেটিং করছে?
আপনার সঙ্গী আপনাকে পকেটিং করছে কি না বুঝতে খুব কঠিন নয়। যদি দেখেন আপনার সঙ্গী আপনাকে প্রকাশ্যে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেন, সবার সামনে তিনি আপনাকে এড়িয়ে চলেন, হাত ধরতে লজ্জা পান বা সম্পর্কের কথা আড়াল করেন। এই আচরণগুলো ইঙ্গিত দেয়, তিনি সম্পর্কটা লুকিয়ে রাখতে চাইছেন। আপনারা সম্পর্কে থাকলেও যদি কখনোই তিনি আপনাকে তার বন্ধু বা পরিবারের কাউকে পরিচয় করিয়ে না দেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনাকে নিয়ে কিছুই পোস্ট না করে , একসঙ্গে ছবি শেয়ার করেন না,এগুলোও পকেটিংয়ের স্পষ্ট লক্ষণ। একইভাবে, কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান, অফিস পার্টি বা বন্ধুর গেট-টুগেদারে আপনাকে না নেওয়া বা আলাদা করে রাখার চেষ্টা করা। সবই পকেটিংয়ের লক্ষণ হিসেবে ধরা পড়ে।
পকেটিং করলে যা করবেন
যদি বুঝে যান, আপনার সঙ্গী আপনাকে লুকিয়ে রাখছেন, তাহলে প্রথমেই এড়িয়ে না গিয়ে কথা বলুন। সরাসরিখোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করুন- কেন তিনি সম্পর্কটা গোপন রাখছেন? সত্যিই কি তিনি কোনো ভয়, মানসিক দোটানা বা অতীতের অভিজ্ঞতার কারণে এমন আচরণ করছেন, নাকি ইচ্ছে করেই আপনাকে তার জীবনের বাইরে রাখছেন? সত্যিকারের কারণ জানা খুব জরুরি। যদি দেখেন, তার জীবনে সত্যিই কোনো সমস্যা বা চাপ রয়েছে, তাহলে সেটা সমাধানের পথ খুঁজে নিতে দুজন মিলে চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু যদি মনে হয়, তিনি আপনাকে নিয়ে পরিষ্কার নন, কমিটমেন্টে ভীতি আছে, সবকিছু গোপন রাখতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, তাহলে সম্পর্ক এগোবেন কি না, তা নিয়ে ভাবুন।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া, বিবিসি,
আরও পড়ুন
যে কারণে মানুষ সম্পর্কে জড়ায়
ব্যর্থতায় ভেঙে পড়লেও উঠে দাঁড়ানোর উপায় আছে
এসএকেওয়াই/জিকেএস