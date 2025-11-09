‘বাচ্চারা নিঃশ্বাস নিতে পারছে না’
দিল্লিতে বায়ুদূষণের প্রতিবাদে রাস্তায় নামলেন বাবা-মায়েরা
ভারতের রাজধানী দিল্লিতে দিল্লিতে বায়ুদূষণের প্রতিবাদে রাস্তায় নামলেন বাবা-মায়েরা। রোববার (৯ নভেম্বর ইন্ডিয়া গেটের সামনে বিক্ষোভ করেন তারা। এসময় তাদের সঙ্গে যোগ দেন পরিবেশ কর্মীসহ সাধারণ মানুষও।
এদিন অনেক মা-বাবা তাদের সন্তানদের সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ দেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, দিল্লির দূষণ রোধে সরকারকে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে হবে।
পরিবেশবাদী ভাভরিন খন্দারি বলেন, আমরা আমাদের নির্বাচিত কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সময় চেয়েছিলাম, কিন্তু তা মঞ্জুর হয়নি। বহু অভিভাবক এখানে এসেছেন। কারণ তাদের সন্তানদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে। প্রতি তিনজনের একজন শিশুর ফুসফুসে ক্ষতি হয়েছে; তারা পরিষ্কার বাতাসে বড় হওয়া শিশুদের তুলনায় প্রায় ১০ বছর কম বাঁচবে।
অন্য এক বিক্ষোভকারী বলেন, সরকার সাধারণ অধিকারও দিতে ব্যর্থ হয়েছে—পরিষ্কার বাতাসে শ্বাস নেওয়ার অধিকার। তিনি উল্লেখ করেন, শীলা দীক্ষিতের সময় দিল্লি সবুজ রাজধানী হিসেবে পরিচিত ছিল। আজ এটি বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের মধ্যে একটি।
পুলিশ জানিয়েছে, অনুমতি ছাড়া সমাবেশ করায় অনেক বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে।
ডিসিপি (নিউ দিল্লি) দেবেশ কুমার মাহল বলেন, অনুমতি ছাড়া ভারত গেটে বিক্ষোভ করার সুযোগ নেই। আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য কিছু লোককে আটক করা হয়েছে।
সূত্র: দ্য হিন্দু
