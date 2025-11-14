বিহার বিধানসভা নির্বাচন: ভোট গণনায় এগিয়ে বিজেপির জোট

বিহার বিধানসভা নির্বাচন: ভোট গণনায় এগিয়ে বিজেপির জোট
বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নীতীশ কুমারের জেডিইউ বড় ধরনের সাফল্য দেখাচ্ছে এবং ভোটগণনার প্রথম দিকের প্রবণতায় এককভাবে সবচেয়ে বড় দল হিসেবে এগিয়ে রয়েছে। সকাল ৯টা ৫৬ মিনিট পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১০১টি আসনের মধ্যে ৭৬টিতে এগিয়ে আছে জেডিইউ। সহযোগী বিজেপিও ভালো করছে এবং ৬৯টি আসনে এগিয়ে রয়েছে।
মোট মিলিয়ে এনডিএ জোটের আসন সংখ্যা ১৬০ ছাড়িয়ে গেছে। এই প্রবণতা বজায় থাকলে জোটটি অনায়াসে সরকার গঠন করতে পারবে।
অন্যদিকে, বিরোধী শিবিরে আরজেডি ৫৯টি এবং কংগ্রেস ১৬টি আসনে এগিয়ে আছে। প্রচুর আলোচনায় থাকা প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ পার্টি মাত্র দুটি আসনে এগিয়ে রয়েছে।
জেডিইউ–র এই শক্তিশালী ফলাফল দেখাচ্ছে যে, দুই দশক ক্ষমতায় থাকার পরও নীতীশ কুমারের জনপ্রিয়তা ও শাসনব্যবস্থার ভাবমূর্তি এখনো অটুট আছে।
এনডিএ জোটে জেডিইউ-র শক্ত অবস্থান এমন এক সময়ে এসেছে, যখন দলটিকে জোটের তুলনামূলক দুর্বল অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছিল। যদি জেডিইউ শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় দল হিসেবে উঠে আসে, তবে তা ২০০৫ এবং ২০১০ সালের নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি হবে—যখন জেডিইউ স্পষ্টভাবে জোটের প্রধান দল ছিল।
যদি নীতীশ কুমার আবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন, তবে এটি হবে তার ১০ম শপথগ্রহণ। গত ২০ বছরে রাজনৈতিক অবস্থান বদলানো নিয়ে তিনি সমালোচিত হলেও, এবারের ফলাফল দেখাচ্ছে তার প্রশাসনিক রেকর্ড এখনো জেডিইউ-কে শক্ত ভিত্তি দিয়েছে।
সূত্র: এনডিটিভি
