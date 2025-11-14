  2. আন্তর্জাতিক

গাজা গণহত্যায় জ্বালানি সরবরাহ করেছে যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া-গ্রীসসহ ২৫ দেশ

প্রকাশিত: ০৬:৩৬ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
একটি তেলবাহী ট্যাঙ্কার। ছবি: এএফপি (ফাইল)

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলা চলাকালীন যুদ্ধের মধ্যে মোট ২৫টি দেশ ইসরায়েলকে তেল সরবরাহ করেছে। বেসরকারি সংস্থা অয়েল চেঞ্জ ইন্টারন্যাশনাল (ওসিয়াই)–এর নতুন এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সংস্থাটি এই তেলবাণিজ্যকে গণহত্যায় জ্বালানি সরবরাহ হিসেবে বর্ণনা করে নিন্দা জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত কপ-৩০ জলবায়ু সম্মেলনের পাশাপাশি প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ইসরায়েলে যাওয়া মোট অপরিশোধিত তেলের ৭০ শতাংশ এসেছে আজারবাইজান ও কাজাখস্তান থেকে। 

ইসরায়েলে পরিশোধিত জ্বালানি পাঠানো দেশের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে রাশিয়া, গ্রিস এবং যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র দেশ যা ইসরায়েলকে সামরিক বিমান চালনায় ব্যবহৃত জ্বালানি জেপি-৮ সরবরাহ করেছে।

অয়েল চেঞ্জ ইন্টারন্যাশনালের অনুরোধে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ডেটা ডেস্ক ইসরায়েলের দিকে তেলের সরবরাহের তথ্য বিশ্লেষণ করে। গবেষকরা প্রতিবেদনের সময়কালে মোট ৩২৩টি তেল ও পরিশোধিত জ্বালানির চালান শনাক্ত করেন যার মোট পরিমাণ ২১ দশমিক ২ মিলিয়ন টন।

ওসিআই বলেছে, ইসরায়েল যখন গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছিল এসব দেশ পুরোপুরি জেনে বুঝেই ইসরায়েলকে তেল সরবরাহ করেছে। সংস্থাটি রাষ্ট্রগুলোকে তাদের ভূমিকার স্বীকারোক্তি এবং ইসরায়েলের প্রতি জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে।

সূত্র : মিডল ইস্ট মনিটর
