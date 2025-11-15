  2. আন্তর্জাতিক

সৌদিকে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান দিতে পারেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫০ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
ডোনাল্ড ট্রাম্প/ফাইল ছবি: এএফপি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি সৌদি আরবের সঙ্গে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান চুক্তির কথা বিবেচনা করছেন। শুক্রবার তিনি বলেন, সৌদি আরবকে এফ-৩৫ স্টিলথ যুদ্ধবিমান সরবরাহের জন্য একটি চুক্তিতে সম্মত হওয়ার কথা বিবেচনা করছেন। খবর রয়টার্সের। 

ট্রাম্প এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের বলেন, তারা প্রচুর জেট কিনতে চায়। আমি বিষয়টি দেখছি। তারা আমাকে বিষয়টি দেখতে বলেছে। তারা প্রচুর এফ-৩৫ কিনতে চায়।

দুদেশের মধ্যে নতুন করে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রির বিষয়টি এমন এক সময় সামনে এলো যখন ট্রাম্প আগামী সপ্তাহে হোয়াইট হাউজে সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানকে আতিথেয়তার পরিকল্পনা করছেন। এ সময় শীর্ষ দুই নেতা অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

দুজনের মধ্যে আলোচনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, এটি সাক্ষাতের চেয়েও বেশি কিছু, আমরা সৌদি আরবকে সম্মান করি।

তবে পেন্টাগনের একটি গোয়েন্দা প্রতিবেদনে সম্ভাব্য এফ-৩৫ চুক্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

