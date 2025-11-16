  2. আন্তর্জাতিক

রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে তুরস্কে বৈঠকের সম্ভাবনা

প্রকাশিত: ০৩:৪৮ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে তুরস্কে বৈঠকের সম্ভাবনা
তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান/ ছবি : তাস

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ঘিরে সম্ভাব্য শান্তি আলোচনা এরই মধ্যে সংগঠিত রূপ নিতে শুরু করেছে। এই বৈঠক তুরস্কে অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান। তুর্কি টিভি চ্যানেল-এ হাবের-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এমন মন্তব্য করেছেন।

ফিদান বলেছেন, ইউক্রেন ইস্যুতে শান্তি আলোচনার বৈঠক শীঘ্রই তুরস্কে অনুষ্ঠিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমার ধারণা, এটি তুরস্কেই হবে। অন্য কোথাওও হতে পারে কিন্তু আমি নিশ্চিত যে শান্তির সময় এসে গেছে এবং তা খুব দ্রুত সময়ে তা হবে।

তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান, ইউক্রেনে চলমান সংঘাত এখন সমাপ্তির সবচেয়ে কাছাকাছি পর্যায়ে রয়েছে। আমার মতে, এই যুদ্ধ এখন থামার সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থানে পৌঁছেছে… আমরা দেখছি যে যুদ্ধবিরতির জন্য প্রয়োজনীয় সব শর্তই পরিপক্ব হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এখন দরকার প্রয়োজনীয় আলোচনাগুলো শুরু করা এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পদক্ষেপ নেওয়া। এ বিষয়ে তুরস্কের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। এসব প্রস্তাব বাস্তবায়িত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন ফিদা।

