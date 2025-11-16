  2. আন্তর্জাতিক

বুলেট ট্রেন প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শন করলেন মোদী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৬ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
বুলেট ট্রেন প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শন করলেন মোদী
বুলেট ট্রেন প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শন করলেন মোদী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের সুরাটে নির্মাণাধীন বুলেট ট্রেন স্টেশন পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তিনি মুম্বাই–আহমেদাবাদ হাই-স্পিড রেল করিডরের অগ্রগতি সরেজমিনে পর্যালোচনা করেন।

পরিদর্শনকালে মোদী বুলেট ট্রেন প্রকল্পে কাজ করা কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং কাজের গতি, নির্ধারিত সময়সূচি—সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চলছে কি না তা জানতে চান। কর্মীরা তাকে জানান, প্রকল্পটি কোনো বাধা ছাড়াই এগোচ্ছে।

নবসারি জেলার নয়েজ ব্যারিয়ার ফ্যাক্টরিতে কাজ করা কেরালার এক প্রকৌশলী জানান, সেখানে রোবোটিক ইউনিট ব্যবহার করে রিবার কেজ ওয়েল্ডিং চলছে। মোদি তাকে জিজ্ঞেস করেন, দেশের প্রথম বুলেট ট্রেন প্রকল্পে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন এবং পরিবারকে তারা কীভাবে এই ঐতিহাসিক কাজের কথা জানান। প্রকৌশলী এ অভিজ্ঞতাকে স্বপ্নের প্রকল্প ও নিজের পরিবারের জন্য গর্বের মুহূর্ত বলে উল্লেখ করেন।

জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার অনুভূতি যে বড় প্রেরণা দেয়—এ কথা উল্লেখ করে মোদী বলেন, ভারতের মহাকাশ অভিযানের প্রথম দিনগুলোর মতোই আজও নতুন প্রকল্পগুলো দেশকে এগিয়ে নিচ্ছে। তিনি বলেন, প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের সময় যেমন অনুভূতি ছিল, আজ শত শত স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ সেই যাত্রারই ধারাবাহিকতা।

বেঙ্গালুরু থেকে আসা আরেক কর্মকর্তা, লিড ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার শ্রুতি জানান, প্রকল্পের প্রতিটি ধাপে নকশা ও প্রকৌশলগত মান নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত কঠোরভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। দলের সদস্যরা প্রতিটি পর্যায়ে সুবিধা–অসুবিধা বিবেচনা করে সমাধান খুঁজছেন, যাতে বাস্তবায়নে কোনো ত্রুটি না থাকে।

মোদী আরও বলেন, যদি এই প্রকল্পের অভিজ্ঞতা ও শেখাগুলো ব্লু বুক আকারে লিপিবদ্ধ করা যায়, তবে দেশ ভবিষ্যতে বড় পরিসরে বুলেট ট্রেন বাস্তবায়নের দিকে আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগোতে পারবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, একই কাজ বারবার পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে নয়, শেখা অভিজ্ঞতাগুলো অনুসরণ করেই দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব।

সূত্র: দ্য নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।