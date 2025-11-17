  2. আন্তর্জাতিক

ইংরেজি নববর্ষের আগেই কলকাতায় বাড়লো ডিমের দাম

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১২:৫০ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
ইংরেজি নববর্ষের আগেই কলকাতায় বাড়লো ডিমের দাম

বাঙালির কাছে সস্তায় ভালো প্রোটিন মানেই ডিম। তবে নববর্ষ আসার আগেই ভোজনরসিক বাঙালিদের ডিমের কারী খাওয়ার ওপর খরচ বাড়লো। নববর্ষ আসার আগে এবং ঠান্ডা পড়তে না পড়তেই কলকাতাসহ পুরো পশ্চিমবঙ্গেই ডিমের দাম বাড়তে শুরু করেছে। আগে পশ্চিমবঙ্গে ডিমের দাম ছিল প্রতি পিস ৬.৫০ রুপি। কিন্তু এখন ডিমের দাম ১.৫০ রুপি বেড়ে প্রতি পিস ৮ রুপিতে বিক্রি হচ্ছে। খুচরা বাজারে এক ট্রে অর্থাৎ ৩০ টি ডিম কিনলে ২২৫ রুপি দাম পড়ছে।

তবে কিছু কিছু জায়গায় অনেক খুচরা ব্যবসায়ী প্রতি পিস ডিমের দাম রাখছেন ৭.৫০ রুপি। দুটি ডিম কিনলে দাম পড়ছে ১৫ রুপি। খুচরা ব্যবসায়ীদের বক্তব্য তাদের কাছে ডিম মজুত থাকায় ৫০ পয়সা করে ডিমের দাম কম পড়ছে। আবার যদি কোনো খুচরো ব্যবসায়ী এক পেটি অর্থাৎ সাত ট্রে ডিম কেনে তাহলে এক পেটি ডিমের দাম পড়বে ১৪২০ রুপি।

ডিমের দাম বাড়লো কেন? এ বিষয়ে ডিম অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শান্তনু আচার্য জানিয়েছেন, এমনিতেই শীতের মৌসুমে ডিমের চাহিদা বাড়ে। গরমের তুলনায় এই সময় ডিম বেশি খাওয়া হয়। বাড়ি হোক বা পিকনিক কিংবা হোটেল সব জায়গায় ডিমের চাহিদা বাড়ে। বড়দিন উপলক্ষে কেক তৈরিতেও ডিমের চাহিদা বাড়ে। বিশেষ করে ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি কেকের সিজেন। এসময় বেকারি গুলো প্রচুর ডিম কেনে। ফলে উৎপাদনের তুলনায় জোগান কম থাকায় ডিমের দাম বাড়ে।

ডিম অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শান্তনু আচার্য বলেন, আমরা আশা করছি শীতের মৌসুম চলে যাওয়ার পর ডিমের দাম আবার কমে আসবে। ফলে এবার শীতের সময় ডিম-টোস্ট অথবা ডিম ঘোঁটা খেতে গেলে একটু হলেও বেশি খরচ করতে হবে মধ্যবিত্ত বাঙালিকে।

ডিডি/টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।