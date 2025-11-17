কলকাতার আবাসিক হোটেলগুলোতে হঠাৎ পুলিশের কড়া নজরদারি

কলকাতার আবাসিক হোটেলগুলোতে হঠাৎ পুলিশের কড়া নজরদারি
ভারতের রাজধানী দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের সামনে গত সোমবারের (১০ নভেম্বর) গাড়ি বিস্ফোরণে এ পর্যন্ত ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় তদন্তের ভার নিয়েছে দেশটির জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)। দিল্লি বিস্ফোরণের পর থেকেই পুলিশের নজরদারি বেড়েছে কলকাতার পার্কস্ট্রিট চত্বর এলাকার আবাসিক হোটেলগুলোতে।
দিল্লির ঘটনার পরে জরুরি বৈঠকে বসেন কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজারের কর্তারা। পুলিশ কমিশনের নির্দেশ, কোনো অচেনা ব্যক্তি কোনো এলাকায় অযথা ঘুরলে বা সন্দেহ হলে নজর রাখতে হবে। বিভিন্ন জায়গায় চেকপয়েন্ট জোরদার করতে হবে।
পুলিশ কমিশনারের নির্দেশের পরই কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে পার্কস্ট্রিট এবং নিউমার্কেট চত্বর এলাকার হোটেল ও লজগুলোতে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। সেখানকার রেজিস্টারগুলোও পরীক্ষা করা হচ্ছে কতজন আবাসিক গ্রাহক রয়েছে, তারা কোন এলাকা থেকে এসেছে, কতদিনের জন্য বুকিং করা হয়েছে এবং বিদেশি কোনো নাগরিক এসব হোটেলে উঠেছে কি না সেই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ।
লালবাজার সূত্রে খবর, দিল্লি বিস্ফোরণের জেরে কলকাতা পুলিশ প্রতিটি থানাকে সতর্ক করেছে। পেট্রোলিং ও নাকা চেকিং করে নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ডিডি/কেএএ/