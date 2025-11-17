সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৭ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
হাসিনাকে ফেরাতে ভারতকে কি বাধ্য করা যাবে, কী আছে প্রত্যর্পণ চুক্তিতে?
বাংলাদেশে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, দুই দেশের মধ্যে অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ ভারতের কাছে শেখ হাসিনাকে হস্তান্তরের যে দাবি বা অনুরোধ জানিয়েছিল, তার কী হবে?
শেখ হাসিনাকে ফেরাচ্ছে না ভারত: বিবিসি
বাংলাদেশে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তিনি এখন যে দেশের আশ্রয়ে আছেন, সেই ভারত সরকার এই ঘটনায় তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
দেশে দেশে পলাতক নেতাদের বিচার: কেমন ছিল পরিণতি?
বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনের মুখে, অভ্যুত্থানে বা রাজনৈতিক চাপে বহু রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ক্ষমতা হারানোর পর তাদের বিরুদ্ধে মামলা, অনুপস্থিত অবস্থায় আদালতের রায় কিংবা দেশে ফিরে তদন্ত—এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তিই দেখা গেছে গত অর্ধশতকে। এর মধ্যে কেউ বিদেশে নির্বাসনে মারা গেছেন, কেউ দেশে ফিরে আইনের মুখোমুখি হয়েছেন, আবার কারও বিচার শেষ হওয়ার আগেই মৃত্যু হয়েছে।
ঐতিহাসিক বিচার/ ক্ষমতার চূড়া থেকে মৃত্যুদণ্ডের মঞ্চে যেসব সরকারপ্রধান
বিশ্ব ইতিহাসে বিভিন্ন সময় আদালতের রায় বা বিপ্লবীদের হাতে বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, রাষ্ট্রদ্রোহ, সংবিধান লঙ্ঘন থেকে শুরু করে বিদেশি শক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্র—বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ ছিল তাদের বিরুদ্ধে। ফায়ারিং স্কোয়াড, ফাঁসি, গিলোটিনের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল এসব নেতার।
শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়, ভারতীয় গণমাধ্যমে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়ে রায় ঘোষণা করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। সোমবার (১৭ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ রায় দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন-বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারপতি মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে শেখ হাসিনার রায়ের খবর
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়ে রায় ঘোষণা করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। সোমবার (১৭ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ রায় দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন-বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারপতি মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
দিল্লি বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৫, আরও এক কাশ্মীরি গ্রেফতার
ভারতের রাজধানী দিল্লিতে গত ১০ নভেম্বরের আত্মঘাতী বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৫ জনে দাঁড়িয়েছে। সোমবার (১৭ নভেম্বর) এলএনজেপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও দুজন মারা গেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। আহত অনেকে এখনো চিকিৎসাধীন।
ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিধসে নিহত ১৮, নিখোঁজ বহু
ইন্দোনেশিয়ার মধ্য জাভা প্রদেশের দুটি অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট ভূমিধসে কমপক্ষে ১৮ জন নিহত হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সোমবার এ তথ্য জানিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অনুসন্ধান অভিযান চলছে। খবর রয়টার্সের।
সৌদি আরবে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, অন্তত ৪০ ভারতীয় ওমরাহযাত্রী নিহত
সৌদি আরবে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ জনেরও বেশি ভারতীয় ওমরাহযাত্রী নিহত হয়েছেন। সোমবার (১৬ নভেম্বর) রাতে একটি ডিজেল ট্যাংকারের সঙ্গে সংঘর্ষের পর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এই প্রাণহানি ঘটে।
ইউরোপে প্রতি ৭ জন শিশু-কিশোরের ১ জন মানসিক সমস্যায় ভুগছে
ইউরোপের শিশু ও কিশোরদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এমন সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে গঠনমূলক পেশাদার সাহায্যের মারাত্মক অভাব রয়েছে। ইউরোপীয় অঞ্চল ও মধ্য এশিয়ার ৫৩টি দেশের শিশু ও কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করে এমন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিওএইচও )।
প্রশান্ত মহাসাগরে ‘মাদকবাহী নৌযানে’ আবারও যুক্তরাষ্ট্রের হামলা, নিহত ৩
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক বাহিনীর মাদক বিরোধী অভিযানে ৩ জন নিহত হয়েছে। এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের মাদক বিরোধী ২১ টি অভিযানে মোট ৮৩ জন নিহত হয়েছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) এক ঘোষণায় ইউএস সাউদার্ন কমান্ড এমন তথ্য জানিয়েছে।
কেএএ/